رسميًا.. توزيع رواتب المتقاعدين لشهر مارس بزيادة 100 ألف دينار فوري

بدأت عملية توزيع رواتب المتقاعدين لشهر مارس مع إضافة الزيادات الجديدة، صرحت الحكومة العراقية عن إضافة زيادة جديدة لتصل إلي 100 ألف دينار حيث تضاف هذه الزيادة للرواتب الأقل من مليون دينار فقط، بالإضافة إلي وجود عدة شروط يجب أن تنطبق علي هذه الفئات، علما بانه من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كافة التفاصيل اللازمة حول تلك الموضوع في السطور التالية تابعونا.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

قم بالدخول علي الموقع الرسمي بوزارة المالية العراقي.

يرجي النقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم قم بالضغط علي زر الاستعلام الخاص برواتب المتقاعدين.

ينبغي علي المواطن إدخال اسم المواطن، رقم الهوية الوطنية كما موضح أمامك عبر الشاشه.

أخيرا: انقر علي أيقونة الاستعلام سيتم توضيح كافة البيانات المختصة بهذا الراتب.

شروط المستحقين علي رواتب المتقاعدين 2024

هناك بعض الشروط الهامة لكي يتم التقديم في هيئة التقاعد الوطنية بالعراق، كما على النحو الأتي:-