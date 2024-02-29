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رسميًا.. توزيع رواتب المتقاعدين لشهر مارس بزيادة 100 ألف دينار فوري

الكاتب: مصطفى شاهينمنذ 13 ساعة
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شروط الحصول على راتب التقاعد في العراق
شروط الحصول على راتب التقاعد في العراق

بدأت عملية توزيع رواتب المتقاعدين لشهر مارس مع إضافة الزيادات الجديدة، صرحت الحكومة العراقية عن إضافة زيادة جديدة لتصل إلي 100 ألف دينار  حيث تضاف هذه الزيادة للرواتب الأقل من مليون دينار فقط، بالإضافة إلي وجود عدة شروط يجب أن تنطبق علي هذه الفئات، علما بانه من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كافة التفاصيل اللازمة حول تلك الموضوع في السطور التالية تابعونا.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

  • قم بالدخول علي الموقع الرسمي بوزارة المالية العراقي.
  • يرجي النقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.
  • ثم قم بالضغط علي زر الاستعلام الخاص برواتب المتقاعدين.
  • ينبغي علي المواطن إدخال اسم المواطن، رقم الهوية الوطنية كما موضح أمامك عبر الشاشه.
  • أخيرا: انقر علي أيقونة الاستعلام سيتم توضيح كافة البيانات المختصة بهذا الراتب.

شروط المستحقين علي رواتب المتقاعدين 2024

هناك بعض الشروط الهامة لكي يتم التقديم في هيئة التقاعد الوطنية بالعراق، كما على النحو الأتي:-

  • يشترط علي المواطن أن يكون لدية الجنسية العراقية.
  • يجب علية أن يكون مقيم بالأراضي العراقية وليس خارج البلاد.
  • يجب علية سداد جميع الاشتراكات ألتأمينه بالهيئة التابع لها.
  • يشترط علي المواطن أن يكون عاملا بالقطاع التابع له بمدة لا تقل عن أل 20 عاما.
  • يجب علي المواطن أن لا يقل عمرة عن أل 260 عاما.
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الكاتب: مصطفى شاهينمنذ 13 ساعة
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