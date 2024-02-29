بكام النهاردة.. سعر الأعلاف اليوم الخميس 2024/2/29 في جميع الاسواق والمحلات

يعتبر سعر الأعلاف اليوم من أبرز العوامل المهمة التي تؤثر على سعر الدواجن والحيوانات، ومن ثم تؤثر بشكل مباشر على تكاليف إنتاج الدواجن، وبالتالي على أسعارها في الأسواق، كما تتأثر أسعار الأعلاف في شركات ومصانع إنتاج الأعلاف الخاصة لتسمين الدواجن والحيوانات بعدة عوامل، ومن ثم يجب متابعة أسعار الأعلاف للدواجن بشكل دوري لمعرفة السعر الحالي، وهذا ما سنتعرف عليه في هذا المقال.

العوامل المؤثرة في سعر الأعلاف اليوم

يعتبر سعر الأعلاف من أبرز العوامل الأساسية التي تؤثر على تربية الدواجن والحيوانات في مصر؛ لأنها تمثل جزءًا كبيرًا من تكاليف الإنتاج، وكذلك أيضًا يتأثر سعر الأعلاف بالعوامل الآتية:

تكلفة المواد الخام

حيث تعتمد تكلفة إنتاج الأعلاف على تكلفة المواد الخام المستخدمة في صناعتها، ومن ثم إذا ارتفعت تكلفة الذرة، أو الصويا، أو أي مادة أساسية أخرى تدخل في إنتاج الأعلاف، فهذا يؤدي إلى زيادة سعر الأعلاف.

تكلفة الطاقة

فإن تصنيع الأعلاف يعتمد على الكهرباء والوقود في الإنتاج، ومن ثم إذا زادت تكلفة هذه الطاقة، فإنها ستؤثر على سعر العلف.

العرض والطلب

كما يتأثر سعر علف الدواجن حسب العلاقة بين العرض والطلب، فإذا تجاوز عرض العلف الطلب سينخفض ​​سعره، والعكس.

تكاليف النقل والتوزيع

ومن ثم تعتمد تكلفة العلف على تكلفة نقله من بلد المنشأ إلى بلد البيع، وكذلك أيضًا تكلفة الخدمات الأخرى التي تؤثر على سعره.

التقلبات الجوية

وكذلك أيضًا تؤثر التقلبات الجوية على إنتاج المحاصيل الزراعية التي تستخدم في إنتاج الأعلاف، وكذلك يؤثر على تكلفة الإنتاج وسعر الأعلاف.

سعر الأعلاف اليوم

تختلف أسعار الأعلاف اليوم من شركة لإخرى، وذلك وفقًا لجودة الإنتاج، لذا يجب على المربين اختيار الأعلاف المناسبة لاحتياجاتهم وميزانيتهم، ومن هذه الأسعار ما يلي: