لحركته غير الأخلاقية أمام الجماهير… إيقاف كريستيانو رونالدو مباراة واحدة وتغريمه 30 ألف ريال

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الأربعاء عن كافة نتائج التحقيقات والعقوبة الخاصة بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي، ويأتي ذلك نتيجة ما بدر من رونالدو من حركات غير أخلاقية قام بها كريستيانو عقب نهاية مباراة فريقي النصر والشباب ضمن منافسات الجولة ال21 من دوري روشن السعودي والتي انتهت بنتيجة 3/2 لصالح النصر أحرز منهم رونالدو هدفا واللاعب البرازيلي تاليسكا هدفين.

كريستيانو رونالدو يتوجه للجمهور ويعمل حركة غير أخلاقية

وعقب انتهاء اللقاء وإطلاق الحكم صافرة النهاية قام نجم النصر اللاعب كريستيانو رونالدو بالتوجه إلى جمهور الفريق الشباب المنافس للنصر خلال اللقاء وقام بعمل تلك الحركة غير الأخلاقية، وهي الحركة التي لاقت ردود أفعال سلبية كبيرة وانتقادات واسعة جدا للاعب النصر سواء بالسعودية أو على المستوى العالمي، وقرر على الفور الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح تحقيق في الواقعة، وانتهى التحقيق إلى ذلك القرار.

قرار اللجنة بمعاقبة رونالدو

حيث قررت لجنة الانضباط في قرارها وعقب انتهاء التحقيقات المقررة إيقاف اللاعب كريستيانو رونالدو مباراة واحدة مع تغريمه 30 ألف ريال سعودي، بواقع 20 ألف ريال لنادي الشباب تمثل تكاليف رسوم تقديم الشكوى، و 10 آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.