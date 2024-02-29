“⬇إنزلي كمان وكمان⬇” بورصة الدواجن اسعار الفراخ اليوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024 وأسعار الكتاكيت

بورصة الدواجن اسعار الفراخ اليوم، التي شهدت انخفاض كبير خلال الفترة الماضية نتيجة لما طرأ عليه الكثير من التغيرات من سوء الأوضاع الاقتصادية مما أدى إلى تراجع الطلب والشراء للدواجن، وهذا الأمر جعل المواطنين في حالة من الترقب والتساؤل حول متى ستعود أسعار الدواجن بالأسعار المعتادة بالإضافة إلى إمكانية شرائها، لذا سنعرض لكم تقرير بأخر مستجدات اسعار الدواجن في البورصة، لذا تابعونا.

بورصة الدواجن اسعار الفراخ اليوم

بورصة الدواجن اسعار الفراخ اليوم من الأخبار الأكثر ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث وذلك بعد الاعلان عن تراجع في أسعار العلف وعودة سير الحركة الاقتصادية في مسارها الصحيح بعد ما كانت تزداد سوءًا، مما أحدث صعوبة في الاحوال المعيشية للمواطنين، واليوم سنعلن لكم بشرى سارة بخصوص اسعار الدواجن في مصر اليوم، وإليكم جدول مفصل يوضح اسعار الفراخ فيما يلي:-

يتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 87 حتى 90 جنيه في البورصة لتصل للمستهلك من 96 جنية لـ 100 جنية.

بينما سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين 102 حتى 104 جنيه.

فيما يبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي بقيمة 79 جنيه.

وصل سعر كيلو الفراخ الأمهات بقيمة 79 جنيه.

اسعار الكتاكيت في البورصة اليوم

في إطار متابعتنا لأسعار بورصة الدواجن اسعار الفراخ اليوم وأسعار الكتاكيت فبلغت الأسعار:-