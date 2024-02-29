11 يوم اجازة.. رسميا تحديد جدول العطل الرسمية في العراق 2024 وفق لمجلس الوزارء العراقي

جدول العطل الرسمية في العراق 2024 الذي يهتم جميع المواطنين لمعرفته، حيث تسجل دولة العراق سنويًا إلى ما يصل من 140 يوم إجازة رسمية وغير رسمية، وهي إجازات يحصل عليها كافة المواطنين من عمال وموظفين وطلاب، والتي تتنوع بين مناسبات دينية أو وطنية أو لظروف جوية خاصة وذلك بالإضافة إلى يومي الجمعة والسبت اللذان يعدان عطلة رسمية أسبوعيًا تشمل جميع المؤسسات والمدارس، لذلك سوف نسلط الضوء اليوم على مواعيد العطل الرسمية بالعراق وغيرها من التفاصيل الهامة.

جدول العطل الرسمية في العراق 2024

يريد كافة المواطنين التعرف على جدول العطل الرسمية في العراق 2024، حيث تعد هذه العطل من الأمور الهامة التي يبحث عنها الموظفين بالدولة لأنها تمنحهم شعور بالراحة بين كل وقت وآخر، فضلًا عن أنها تمنحهم فرصة للقيام ببعض الأنشطة وزيارة الأقارب وغيرها من الأشياء التي يصعب القيام بها خلال فترات العمل المستديمة، وبخلاف العطل الرسمية التي تشمل الأعياد والمناسبات الدينية تتبع وزارة التعليم نظام الفصلين الدراسيين كل فصل دراسي يصل مدته حوالي 35 اسبوع ثم يحصل الطلاب على إجازة للراحة والاسترخاء ثم العودة للفصل الدراسي الثاني حتى انتهاء هذه المدة في شهر يونيو.

الإجازات الرسمية في العراق 2024

هناك مجموعة من الإجازات الرسمية والأعياد التي يتضمنها جدول العطل في العراق والتي تتمثل في الآتي: