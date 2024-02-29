11 يوم اجازة.. رسميا تحديد جدول العطل الرسمية في العراق 2024 وفق لمجلس الوزارء العراقي
جدول العطل الرسمية في العراق 2024 الذي يهتم جميع المواطنين لمعرفته، حيث تسجل دولة العراق سنويًا إلى ما يصل من 140 يوم إجازة رسمية وغير رسمية، وهي إجازات يحصل عليها كافة المواطنين من عمال وموظفين وطلاب، والتي تتنوع بين مناسبات دينية أو وطنية أو لظروف جوية خاصة وذلك بالإضافة إلى يومي الجمعة والسبت اللذان يعدان عطلة رسمية أسبوعيًا تشمل جميع المؤسسات والمدارس، لذلك سوف نسلط الضوء اليوم على مواعيد العطل الرسمية بالعراق وغيرها من التفاصيل الهامة.
جدول العطل الرسمية في العراق 2024
يريد كافة المواطنين التعرف على جدول العطل الرسمية في العراق 2024، حيث تعد هذه العطل من الأمور الهامة التي يبحث عنها الموظفين بالدولة لأنها تمنحهم شعور بالراحة بين كل وقت وآخر، فضلًا عن أنها تمنحهم فرصة للقيام ببعض الأنشطة وزيارة الأقارب وغيرها من الأشياء التي يصعب القيام بها خلال فترات العمل المستديمة، وبخلاف العطل الرسمية التي تشمل الأعياد والمناسبات الدينية تتبع وزارة التعليم نظام الفصلين الدراسيين كل فصل دراسي يصل مدته حوالي 35 اسبوع ثم يحصل الطلاب على إجازة للراحة والاسترخاء ثم العودة للفصل الدراسي الثاني حتى انتهاء هذه المدة في شهر يونيو.
الإجازات الرسمية في العراق 2024
هناك مجموعة من الإجازات الرسمية والأعياد التي يتضمنها جدول العطل في العراق والتي تتمثل في الآتي:
- يوم الجيش العراقي: 6 يناير.
- عيد نوروز: 21 مارس.
- عيد الفطر المبارك: 10 أبريل.
- عيد العمال: 1 مايو.
- عيد الأضحى المبارك: 16 يونيو.
- رأس السنة الهجرية: 7 يوليو.
- ثورة 14 تموز: 14 يوليو.
- يوم عاشوراء: 16 يوليو.
- المولد النبوي الشريف: 15 سبتمبر.
- العيد الوطني العراقي: 3 أكتوبر.
- يوم النصر العراقي: 10 ديسمبر.