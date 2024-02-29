“100 ألف دينار زيادة!” بدء صرف رواتب المتقاعدين بالعراق لشهر مارس 2024 حالاً وطريقة الاستعلام عن الراتب

بدء صرف رواتب المتقاعدين بالعراق لشهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة التي تقدر لمبلغ 100 ألف ديانر، والذي جاء في إعلان الوزارة المالية نتيجة لكثرة الأسئلة المتعلقة بهذا الأمر مما ساهم في إثارة البلبلة والجدل بين المواطنين والمستفيدين من قبل رواتب المتقاعدين من وزارة المالية العراقية، وعلى هذا المنوال تأتي هذه الزيادة لتقدير الحكومة الجزائرية لجميع العاملين المتقاعدين لطيلة خدمتهم خلال سيرتهم العملية، لذا سنعرض لكم أخر تحديثات هذا الأمر فتابعونا.

بدء صرف رواتب المتقاعدين بالعراق

أعلنت وزارة المالية العراقية الآن عن بدء صرف رواتب المتقاعدين بالعراق لشهر مارس 2024 وسيتم إيداع الرواتب في حسابات المستحقين بشكل تدريجي على مدار اليوم، ومن الجدير بالذكر أن صرف الرواتب يكون في اليوم الأول من كل شهر ولكن تم تبكير صرف الرواتب لهذا الشهر لأن اليوم الأول من مارس يوافق يوم الجمعة وهي عطلة رسمية، ومن الجدير بالذكر أن الزيادة التي حددتها وزارة المالية العراقية بـ 100 ألف دينار عراقي تأتي بشرط أن يكون الراتب مليون دينار أو أقل، ويمكن الاستعلام عن الراتب من خلال الخطوات التالية:-

زيارة موقع وزارة المالية العراقية على الإنترنت.

على الإنترنت. من قائمة الخدمات الإلكترونية اختر الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024.

سجل البيانات الخاصة بك من رقم الهوية واضغط على استعلام.

شروط الحصول على رواتب المتقاعدين بالعراق 2024

بعد معرفة موعد بدء صرف رواتب المتقاعدين بالعراق التي أحدثت جدلًا واسعًا من قبل المتقاعدين، تأتي في هذا الاطار وجود تساؤلات حول شروط الحصول على رواتب المتقاعدين 2024 مما ينال هذا الأمر اهتمام بالغ من قبل المواطنين في العراق ليتمكنوا من الاستفادة بميزات هذه الخدمة التي تساهم في مساعدة فئة المتقاعدين نتيجة لتقاعدهم عن العمل مما يشكل أزمة مادية لهم لتغير الأوضاع الراهنة من تأزم الأحوال المعيشية وغيرها من الأمور التي نشهدها خلال تلك الفترة، وتتمثل الشروط في الآتي: