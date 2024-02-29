خلي أطفالك تتسلى طول الوقت مشاهدة أروع برامج الأطفال تردد قناة mbc3 ام بي سي الجديد 2024

تعتبر قناة mbc3 من أقوى القنوات الطفولية التي تقوم بنقل العديد من البرامج والأناشيد المميزة، فضلاً عن أنها واحدة من أكثر القنوات الفضائية التي أخذت شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، نظرًا لما تقوم بنقله من البرامج والأفلام الكرتونية المميزة، إضافة إلى أن القناة زاد البحث عن ترددها، ويمكن استقبالها على الأقمار الصناعية سواء النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

تردد قناة mbc3 أطفال على النايل سات

يمكن استقبال قناة mbc3 الجديد على القمر الصناعي النايل سات، وفقًا للمعلومات التي تتمثل في الأتي:-

القمر الصناعي لقناة mbc3 هو النايل سات.

بينما التردد الجديد للقناة يكون 11475.

معامل الترميز الخاص بقناة mbc3 فهو 27500.

استقطاب القناة هو أفقي.

تردد قناة mbc3 الجديد على العرب سات

ويسهل القيام كذلك بإستقبال قناة mbc3 على القمر الصناعي عرب سات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي هو عرب سات.

التردد الخاص بالقناة هو 11470.

استقطاب القناة هو عمودي.

معدل الترميز يكون 27500.

خطوات استقبال قناة mbc3 على النايل سات وعرب سات

هناك بعض الخطوات التي يُرجى اتباعها لكي يتم استقبال قناة mbc3 على العرب سات والنايل سات، وفقًا لما يلي:-