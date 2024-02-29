لولو والنونو فين ياولاد.. نزل تردد قناة وناسة أطفال 2024 وعيش اللحظة مع الأطفال

من اكثر القنوات التي يحبها الصغار والكبار قناة وناسه رقم 1 في القنوات المفضلة التي يحبها الصغار، حيث يتابعها الكثير من الأطفال في الدول العربية بل وفي الشرق الأوسط اجمع، بالغم من وجود الآن قنوات عديدة التي تبث محتويات الأطفال إلا أن قناة وناسه من القنوات المحببة للصغار، يثق بعرض محتوياها جميع الأمهات وذلك لأنها تبث في أذانهم صورة جميله نقية ليست من هدفها الربح فقط بل توصيل محتوي ترفيهي وتعليمي للأطفال، من بين هذه السطور سنسرد لكم التردد الجديد بقناة وناسه للأطفال تابعونا.

التردد الجديد قناة وناسه عبر النايل سات

التردد الخاص بقناة وناسه: 11470.

معامل استقطاب قناة وناسه: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.

جودة القناة:hd.

القمر الصناعي الخاص بها: النايل سات.

ما تقدم قناة وناسه للأطفال