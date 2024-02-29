ابسط يا عم في زيادة .. موعد صرف زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 وخطوات الاستعلام

يوجد أشخاص كثيرة يتساءلون عن كل ما يخص حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024، وهذا عقب أن تم الإعلان من جانب صندوق التقاعد الوطني أن هناك زياده للأشخاص بدءا من شهر مايو المقبل، وأوضح أيضا جميع التفاصيل التي تتعلق بذلك، إذ إنه قال إن ذلك الخبر المتداول من جانب المواطنين بشأن الزيادة صحيح، فسوف يكون زيادة بتلك الرواتب 1000 دينار كحد أدنى وسيتم صرفها لما يقرب من حوالي نصف مليون مواطن بالجزائر فأكثر، وفيما يلي سوف نرفق لكم كل التفاصيل، وأيضا خطوات الاستعلام عن تلك الزيادة بالرواتب.

زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

بين رئيس الحكومة بدولة الجزائر زيادة الحد الأدنى للرواتب المتعلقة بالمتقاعدين بمعدل يبلغ حتى 5% لكل الأشخاص المتقاعدين وبإمكان الشخص أن يتلقى حوالي 20000 دينار، وهذا بعد أن كان يتلقى حوالي 15000 دينار جزائري، هذا بالإضافة إلى أن المواطن يمكنه أن يحصل على 25 ألف دينار جزائري بدلًا من 20 ألف دينار جزائري، كما أن معدل زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 يكون ثابت وواحد لكل للأشخاص المتقاعدين، كذلك أن تلك الزيادة كما ذكرنا فيما سبق سيتم صرفها بشهر مايو المقبل كما أنها سوف تنزل بالحسابات المتعلقة بالمواطنين بصورة مباشرة بغير أن يكونوا بحاجة للانتقال للمقرات الرسمية، ولكن هناك شروط لتلقي تلك الزيادة من ضمنها الجنسية الجزائرية.

كيفية الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

من الممكن أن يتم الاستعلام عن تلك الزيادة بسهولة عن طريق اتباع التالي: