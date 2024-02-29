“الحق قدم بسرعة” رابط تقديم وظائف البريد المصري 2024 والشروط اللازمة

يبحث عدد كبير من الشباب عن وظائف البريد المصري 2024، والتي تعد محور اهتمام وبحث عدد كبير من الأشخاص الراغبين في الالتحاق بالوظائف الحكومية التي تقدم عدد من الامتيازات للعاملين بها، وكانت مؤسسة البريد المصري قد أعلنت عن فتح باب التقديم في الوظائف المعلن عنها بداية م 18 يناير إلى 31 يناير 2024، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات التقديم والشروط اللازمة …….

وظائف البريد المصري 2024

حيث يمكن للأشخاص التقديم على وظائف البريد المصري 2024، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة بوابة الوظائف الحكومية الالكترونية.

قم بإنشاء حساب جديد على الموقع.

ثم حدد الوظيفة التي ترغب في الالتحاق بها.

يجب ادخال البيانات المطلوبة في الخانات الموصحة أمامك.

ارفع الأوراق والمستندات المطلوبة في صيغة pdf.

تأكد من ارفاق الأوراق المطلوبة.

ثم اضغط على زر التقديم.

سوف تظهر أمامك رسالة تم التقديم بنجاح .

الوظائف المطلوبة في هيئة البريد المصري 2024

وإليكم الوظائف المتاحة في البريد المصري 2024…

مهندس تخطيط النقل.

أخصائي خدمة.

مهندس ميكانيكا.

مشروعات ميكنة.

خدمة عملاء.

أخصائي مكتب بريد مهندس تخطيط تنفيذ.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف البريد المصري

4 صور شخصية للمتقدم مقاس 4*6.

شهادة الخدمة العامة للإناث.

صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

صورة من شهادة المؤهل الدراسي.

شهادة اتمام الخدمة العسكرية.

ما هي المؤهلات المطلوبة في وظائف البريد المصري

وكانت المؤسسة العامة للبريد المصري أعلنت عن عدد من المؤهلات المطلوبة وهي :