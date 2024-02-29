متاح الان.. Link التقديم في مسابقة ال30 ألف معلم وأهم الشروط المطلوبة للتقديم والتخصصات المتاحة

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية بالاستعداد لفتح باب التقديم في مسابقة ال30 ألف معلم، للسنه الثالثة على التوالي، ويتم التسجيل من خلال الدخول إلى بوابة الوظائف، كما أن الهدف من التعيين هو سد العجز في المدارس وتلبية الاحتياجات الخاصة بالعملية التعليمية.

التقديم في مسابقة ال30 ألف معلم

أتاحت وزارة التعليم للخريجين التقديم في مسابقة ال30 ألف معلم، وهذا من خلال القيام بالعديد من الخطوات، تتمثل في:

يتم الذهاب إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية.

كما يتم اختيار أيقونة وظائف الموجودة في الشاشة الرئيسية.

كما يتم اختيار وظيفة معلم مساعد، معلم فصل للصفوف الثلاث الأولى من المرحلة الابتدائية وهذا تبعًا للمحافظة ومحل الإقامة.

شروط التقديم في مسابقة 30 ألف معلم

وضحت وزارة التربية والتعليم الشروط الواجب توافرها لكي يستطيع الخريجين التقديم في مسابقة التعيين، وهذه الشروط هي:

لابد أن يكون المتقدم من أبناء جمهورية مصر العربية.

كما يجب أن يكون سن المتقدم لا يزيد عن 40 عامًا.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على تقدير عام مقبول كحد أدنى.

يشترط أيضًا أن يجتاز المتقدم الكشف الطب وجميع الاختبارات.

التخصصات المطلوبة في المسابقة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن التخصصات الشاغرة للاشتراك في مسابقة 30 ألف معلم، وهذه التخصصات هي: