ريح بالك في رمضان.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات نزلها وشاهد أجدد أغاني الأطفال

تبحث الكثير من الأمهات عن تردد قناة وناسة الجديد 2024 من أجل تسلية أطفالهن وتنمية مهاراتهم، حيث تقدم قناة وناسة محتوى ترفيهي وهادف من الأغاني وأفلام الكرتون بجودة عالية على مدار 24 ساعة؛ لذا فهي من أبرز قنوات الأطفال في الوطن العربي، وسوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذه القناة.

تردد قناة وناسة الجديد

يمكنكم استقبال تردد قناة وناسة الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات بالخطوات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

كما يمكنكم استقبال تردد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي عرب سات بالخطوات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4.

طريقة ضبط تردد قناة وناسة وتنزيلها على تلفازك

يمكنكم ضبط وتنزيل قناة وناسة بالخطوات التالية:

في البداية ادخل على الإعدادات باستخدام الريموت كنترول.

اضغط بعد ذلك على خيارات.

اختر القمر الصناعي الذي تريد تنزيل القناة من خلاله.

حدد التثبيت اليدوي.

سجل بيانات القناة وهي التردد، والاستقطاب، ومعدل الترميز.

اضغط بعد ذلك على موافق.

ستظهر أمامك القناة، قم بالنقر على حفظ.

مميزات قناة وناسة للأطفال

قناة وناسة تعد من أفضل قنوات الأطفال، ولها العديد من المميزات ومنها:

تعمل قناة وناسة على تنمية سلوكيات الأطفال فهي تغرس فيهم القيم والأخلاق الحميدة.

تقدم المحتوى الهادف المناسب لأعمار الأطفال.

تنمي اللغة العربية الفصحى لدى الأطفال من خلال محتواها الجيد.

تعرض القناة أغاني ممتعة للأطفال وأفلام كرتونية بجودة فائقة طوال 24 ساعة دون تشويش أو انقطاع.

تقدم القناة أشكالًا مختلفة من الرسوم المتحركة الكرتونية مما يميزها عن غيرها من قنوات الأطفال.

تقدم البرامج دون فواصل إعلانية.

برامج قناة وناسة للأطفال

تقدم قناة وناسة برامج هادفة للأطفال ومنها مايلي: