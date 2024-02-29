زيادة لـ14400 جنيه.. “التأمينات” تزف مفاجأة لأصحاب المعاشات بعد تطبيق الزيادة

يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد صرف معاشات شهر مارس المقبل، حيث كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية علي أنه سوف يتم صرف زيادات بنسبة 15% للمعاشات بداية من شهر مارس 2024 من خلال تلك الموضوع سنوضح لكم التفاصيل اللازمة المختصة بالموضوع في السور التالية.

زيادة معاشات شهر مارس

صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرار رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة بنسبه 50% ليصل إلي سته الآلاف جنيه شهريا، ذلك من اجل القدرة علي مواجهة غلاء المعيشة، أيضا من اجل حياة كريمة بكل مواطن في الدولة.

وفي سياق متصل أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض عن رفع الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني حيث يبلغ الحد الأدنى للأجر بنسبة 1700 إلي 2000 جنيه، يبلغ الحد الأقصى للأجور بنسبة من 10900 ليصل إلي 12600، وفي الأخير يكون بعد الزيادة 14490 جنيه.

طبقا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية سيتم صرف معاشات شهر مارس المقبل بالإضافة إلي الزيادة التي تصل إلي 15% لفئة 13 مليون شخص، حتي تصل النسبة الكلية إلي 74 مليار جنيه، في السياق زيادة جديدة في معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% .

اعرف أماكن صرف المعاشات شهر مارس 2024

بنوك ناصر الاجتماعية.

البنوك التجارية.

مكاتب البريد.

مكينات الصرف الآلي.

المحافظ الإلكترونية.

خطوات الاستعلام عن المعاشات التأمينية 2024 شهر مارس