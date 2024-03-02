“علشان الخط ميتوقفش” دفع فاتورة التليفون الأرضي إلكترونياً من خلال موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وسدادها إلكترونيا أمر شائع خلال الفترة الحالية بين عملاء الشركة المصرية للاتصالات، حيث يتم صدور أربعة فواتير في العام تمثل كل فاتورة استهلاك ثلاث شهور، يجب على العميل دفعها قيمتها خلال مدة أقصاها شهر أي ثلاثون يوم من تاريخ الصدور، حتى لا يتعرض إلى إيقاف الخدمة عن الخط أو قطع الحرارة وفي بعض الحالات يمكن سحب الخط تماما.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وسدادها إلكترونيا

من الخدمات الإلكترونية الهامة التي قدمتها الشركة المصرية للاتصالات إلى جميع العملاء خدمة الاستعلام الإلكتروني عن فاتورة الهاتف الأرضي، والتي كان لها تأثير كبير في تخفيف الضغط عن مراكز الخدمة وتوفير وقت ومجهود العميل ويتم الاستعلام كما يلي.

التوجه إلى موقع المصرية للاتصالات

يدخل بك الموقع مباشرة إلى خدمة الاستعلام الإلكتروني.

سجل كود المحافظ التي تقيم بها.

في التبويب التالي اكتب رقم الهاتف.

اضغط على أيقونة ” إظهار الفاتورة”.

تظهر لك قيمة الفاتورة بالجنيه المصري.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا

لم تقتصر الخدمات الإلكترونية على الاستعلام الإلكتروني فقط بل تم توفير، خدمة الدفع الإلكتروني كذلك في إطار خطة التحول الرقمي لخدمات الدولة، ويمكن الاستعانة بالطريقة التالية في السداد.

ادخل على موقع الشركة المصرية للاتصالات .

اكتب رقم الهاتف وكود المحافظة.

حدد خدمة الدفع الإلكتروني للفاتورة.

اختر أيقونة ” الدفع”.

اكتب جميع بياناتك الخاصة بطريقة الدفع.

اختر من بين الوسائل المتاحة وهي الفيزا أو الماستر كارد.

في الخطوة الأخيرة اختر ” سداد”.

هذا وقد يمكن للعملاء أيضا استخدام تطبيق My We التابع للمصرية للاتصالات، في الاستعلام ودفع فاتورة التليفون الارضي أيضا بعد تحميله على الهواتف الذكية، بجانب استقبال فروع الشركة للعملاء ودفع الفواتير في مواعيد العمل الرسمية.