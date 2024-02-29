نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 الدور التمهيدي عُموم المحافظات “ظهرت الآن” عبر موقع نتائجنا

نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 الدور التمهيدي، منذ ظهور النتائج الخاصة بالدور التمهيدي لطلبة السادس الابتدائي وتم فتح باب تقديم الاعتراضات أمام الطلبة الراغبين، وتم تقديم الاعتراضات وغلق باب التقديم ومن ثم بدء البحث يتزايد عن نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 جميع المحافظات حيث من المقرر إعلان كل محافظة عن نتائج الاعتراضات الخاصة بها على حدة فور مراجعة الطلب، ونقدم لكم من خلال السطور القادمة من هذا كل التفاصيل الخاصة باستخراج النتائج.

نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 الدور التمهيدي

بدأت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 الدور التمهيدي في العديد من المحافظات التي انتهت من مراجعة الطلبات الخاصة بالطلبة والطالبات، حيث أعلنت الإدارة التعليمية بمحافظة الأنبار عن مطابقة جميع نتائج الطلبة والطالبات الذين تقدموا بالاعتراضات في وقت سابق، وكذلك أعلنت الإدارة التعليمية بمحافظة القادسية عن مطابقة النتائج لما تم نشره، بالإضافة إلى محافظة البصرة التي أعلنت عن أن جميع الاعتراضات المقدمة من الطلاب مطابقة، وجاري الإعلان عن نتائج الاعتراضات خلال الساعات المقبلة.

استعلام نتائج اعتراضات السادس الابتدائي دور تمهيدي 2024

يمكن لجميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 الدور التمهيدي عموم المحافظات من خلال موقع نتائجنا الوزاري، حيث تقوم كل إدارة تعليمية بإعلان تلك النتائج من خلال الموقع الإلكتروني للتسهيل على الطلاب استعلام النتائج:-