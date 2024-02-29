تنزيل كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة Pdf منصة مظلتي

كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024، يُعد الموضوع الأكثر تداولًا بدولة العراق، هذا الأمر الذي يُعد من أكثر الأمور أهمية لدى المواطنين نظرًا لأنها تتضمن واحدة من أهم وأفضل سب الدعم وتقديم الخدمات لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، والتي تساهم في التيسير على المواطن بتقديم أفضل الخدمات التي تمكنه من تخليص إجراءات الأوراق الخاصة بقيد الأسرة أو نقل النفوس أو أي أمر يتعلق باستخراج مستندات عوضًا عن الذهاب للهيئات الحكومية وفقًا للطرق التقليدية التي يجب التخلص منها.

كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024

كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الأمر الذي يتكرر على مدار الفترة الماضية نتيجة لأنها حديث عامة الشعب العراقي والمستفيدين من ذلك الدعم الذي تنعكس بشكل إيجابي في حياة المواطنين، في إطار عمل الدولة على توفير برامج وخدمات إلكترونية تساعدهم بكل سهولة في توفير الدعم الكافي للأسر من ذوي الفئات المستحقة والأسر الأكثر فقراً لتوفير الاحتياجات ولتوفير حياة كريمة ومساعدتهم على عيش حياة كريمة، وإليكم طريقة الاستعلام عن تلك الكشوفات المشمولين كالآتي:-

بادر بالدخول إلى منصة مظلتي إلكترونيًا.

إلكترونيًا. بالانتقال إلى قسم قسم الرعاية والحماية الاجتماعية من النافذة الرئيسية.

اختر خدمة الاستعلام عن كشوفات اسماء المشمولين 2024.

حدد الوجبة التي ترغب الاستعلام عنها، ثم اختر المحافظة.

ثم كتابة ادخال البيانات المطلوبة مثل تحديد رقم الدفعة، رقم الهوية الوطنية.

انقر على تنزيل وانتظر حتى يتم تحميل كشوفات المشمولين.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024

كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024، حتى يكون اسمك ضمن المشمولين في الوجبة القادمة يجب التعرف على الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على ذلك الدعم، حيث تتمثل تلك الشروط في الآتي:

المتقدم ذو أصول عراقية ومقيم في العراق.

ألا يناهز المتقدم عمر 55 عامًا.

ألا يكون لديه أي تأمين في الهيئات الحكومية.

ألا يمتلك أي أصول عالية الثمن أو أراضي وممتلكات.

حتى اللحظة الحالية ما زال الجميع يبحث وفي حالة ترقب وانتظار لإعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة والتي من المقرر إعلانها مع نهاية شهر فبراير أو في بداية شهر مارس وقبل شهر رمضان الكريم، وسيتم إعلان الكشوفات من خلال وزارة العمل أو من خلال منصة مظلتي المتمثلة في الحماية الاجتماعية.