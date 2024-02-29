موعد مباراة الاهلي ويانج افريكانز 01-03-2024 دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة

يبحث عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة الاهلي ويانج افريكانز، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري ابطال افريقيا، ويسعى النادي الأهلي أن يقدم مباراة قوية يسعد جماهيره في المباراة ،خاصة بعد النجاح الأخير الذي حققه في المباراة الأخيرة له أمام بلدية المحلة محرزاً 5 أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد المباراة والقنوات الناقلة ….

موعد مباراة الاهلي ويانج افريكانز

يترقب جمهور المارد الأحمر المباراة القوية التي تجمع بين الأهلي ويانج افريكانز في المباراة التي سوف تقام يوم الجمعة الموافق 1 مارس 2024 على استاد القاهرة الدولي، ومن المقرر أن تنطلق صافرة الحكم للمباراة في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت مصر، والساعة السابعة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الثامنة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل الأهلي ضد يانج أفريكانز

حراسة المرمي: مصطفي شوبير.

خط الدفاع : محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، علي معلول.

أما في خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية.

وأخيراً خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبوعلي.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ويانج افريكانز

ويمكنكم مشاهدة مباراة الاهلي ويانج افريكانز ضمن مباريات دوري ابطال افريقيا 2024، على قناة بي ان سبورت 6 والتي أعلنت عن عرض الاستوديو التحليلي للمباراة قبل انطلاق صافرة الحكم بساعة مع وجود المعلق الرياضي “محمد علي” وعدد من نجوم كرة القدم المصرية، وإليكم تردد القناة ……