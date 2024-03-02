“اللحمة ب300ج والسكر ب27ج” وزارة الزراعة تطرح منتجات غذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 50% قبل شهر رمضان في المحافظات

وزارة الزراعة تطرح منتجات غذائية بأسعار مخفضة من الأخبار السارة التي سمعها المواطن المصري مؤخرا، خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك والذي اعتاد فيه المصريين على العزومات، وتجمع الأسر وتحضير المأكولات الشهية واللذيذة لوجبة الفطور، حيث قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه تعليمات صارمة لكل مؤسسات الدولة بضرورة المشاركة في توفير جميع السلع اليومية التي يحتاج إليها المواطن بسعر مخفض.

وزارة الزراعة تطرح منتجات غذائية بأسعار مخفضة

أعلنت وزارة الزراعة عن مبادرة ” خير مزارعنا لأهالينا” التي تقوم بتوفير جميع السلع الغذائية، التي تنتجها الوزارة بأسعار مخفضة عن الأسواق العامة بنسبة 20% تقريبا وقد تصل النسبة في بعض المنتجات إلى 50%، هذا وأكد مستشار وزير الزراعة والمسؤول عن المنافذ والمعارض أن الوزارة تسعى في الفترة القادمة، إلى التوسع والانتظار للوصول إلى جميع

المواطنين في كل مكان سواء من خلال المعارض الثابتة أو المنافذ المتحركة، مع توفير أعلى جودة للسلع لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان، ومن المقرر أن يستقبل معرض الوزارة في الدقي يوم السبت القادم المواطنين لشراء السلع.

أسعار السلع في معارض ومنافذ وزارة الزراعة

الهدف من إنشاء المنافذ هو توفير السلع بأسعار أقل من الأسعار المعروضة في الأسواق، لكي يشعر المواطن بدعم الدولة له في الأوقات العصيبة وفيما يلي سعر بعض المنتجات في المعارض.