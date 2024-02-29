الحق جهز ورقك ويلا.. رابط التقديم في مسابقة الـ30 ألف معلم الشروط المطلوبة وفق لوزارة التربية والتعليم

نقدم لكم تفاصيل التقديم في مسابقة الـ30 ألف معلم، حيث تم الإعلان مؤخرًا من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية عن مسابقة الـ30 ألف معلم الجديدة من أجل تعيين الخريجين في المدارس الحكومية بنظام التعاقد، وسيتم التعيين بناءً على اجتياز الخريج المسابقة التي أعلنت عنها الوزارة، وسوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

التقديم في مسابقة الـ30 ألف معلم

قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بالإعلان عن فتح باب التقديم في مسابقة الـ30 ألف معلم الجزء الثاني منها للسنة الثالثة على التوالي وسيكون التقديم بشكل إلكتروني من خلال الدخول على بوابة مصر للوظائف الحكومية خلال شهر مارس المقبل للعام 2024، وسيكون التعيين في صفوف النقل بالمراحل الابتدائية وهي الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في مواد: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والأنشطة، كما يجب التقديم وإرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة بشكل إلكتروني.

التخصصات المطلوبة للتقديم في مسابقة الـ30 ألف معلم

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية أن المسابقة تهدف لسد حاجة المدارس من المعلمين، وسيتم التقديم للتخصصات التالية:

كليات التربية بشعبتيها العام والأساسي.

بعض التخصصات من كليات العلوم.

خريجي بعض الكليات الأخرى بشرط حصولهم على دبلوم تربوي.

شروط التقديم في مسابقة الـ30 ألف معلم

حددت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الشروط والضوابط للقبول في مسابقة الـ30 ألف معلم، ومنها مايلي: