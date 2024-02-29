هيا دي الاخبار الحلوه.. انخفاض سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 29/2/2024 في الأسواق والسوبر ماركت

يعتبر سعر الأرز الشعير اليوم الموافق الخميس الموافق 29/2/2024 يشغل بال الكثيرين باعتباره من سلع البيت الاساسية والتي أشار إليها رئيس الوزراء الدكتور “مصطفي مدبولي”، بالإضافة إلي اختلاف السعر كل اليوم متأثرًا بالعوامل الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فهو من أهم مصادر الدخل للدولة حيث يتم استخدامه في عمليات التصدير الخارجية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على سعر الأرز الشعير والأرز باختلاف أنواعهم، تابع.

سعر الأرز الشعير اليوم

يكثر السؤال عن سعر الأرز الشعير اليوم الخميس، وذلك بسبب أهمية الأرز الشعير وإدخاله في التصدير العالمي بسبب جودته العالية وإدخاله في صناعة علف الحيوانات المختلفة عن طريق القشر الأصفر الذي يخرج منه لإخراج حبة الأرز البيضاء واستخدامها وبيعها في الأسواق المحلية والعالمية وتصديره إلي الخارج، ويتمثل السعر المحلي والمستهلك كالتالي:

حيث أصبح سعر طن أرز الشعير ذات جودة رفيع الحبة قيمة 18,200 جنيهاً.

وأصبح سعر طن أرز الشعير ذات جودة عريض الحبة قيمة 19,400 جنيهاً.

وأصبح سعر أرز أبيض ذات جودة رفيع الحبة بقيمة 30,000 جنيهاً للطن الواحد.

بينما سعر أرز أبيض ذات جودة عريض الحبة قيمة 31,000 جنيهاً للطن الواحد.

كم سعر كيلو الأرز اليوم الخميس

يعتبر الأرز من الحبوب الأساسي تواجدها في كل بيت والذي يتم تناوله بشكل أسبوعي في جميع الدول العربية، حيث يحتوي الأرز على عناصر غذائية مفيدة، بل ويقومون باستخدام مياة منقوع الأرز في المسكات الخاصة بالشعر والبشرة لاحتوائها على مواد اكسدة معالجة مما يزيد من قيمة الأرز ليست الغذائية فقط بل والعلاجية، ويعتبر من أشهر أنواع الأرز في مصر هو أرز عريض الحبة، وتتمثل الأسعار للكيلو في التالي: