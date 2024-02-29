تنزيل pdf كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عموم محافظات العراق

يرغب العديد من المواطنين في دولة العراق، من الإستعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن أنها تمثل أهمية كبيرة للعديد من الأشخاص المتقدمين، إضافة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل قصارى جهدها من أجل أن يتم عرض جميع الكشوفات الخاصة بالمشمولين في الرعاية الاجتماعية، ويمكن الإطلاع على جميع الكشوفات وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية الإستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن اسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

الدخول إلى الصفحة التالية من الموقع.

بعد ذلك يتم تحديد برنامج الرعاية الاجتماعية.

اختيار الوجبة التي عليها الدور.

ليتم إدخال جميع البيانات المتعلقة بالمتقدم.

الضغط على زر “بحث”.

لتتمكن من الإطلاع على جميع الكشوفات الخاصة بالمشمولين.

متى موعد عرض اسماء الرعاية الاجتماعية في العراق

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أنه جاري العمل على فحص جميع الطلبات الخاصة بالمتقدمين، ليتم العمل على إعلان جميع الكشوفات في برنامج الرعاية الاجتماعية، هذا وأن الوزارة حريصة على إعلانها في أقرب وقت وحتى يتمكن العديد من الأشخاص في دولة العراق من معرفة ما إذا كانوا مقبولين في الوجبة السابعة من الرعاية أم لا.