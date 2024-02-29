“هنـــــــــــا كافة الأسماء”كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

تتضمن الرعاية الاجتماعية قائمة بأسماء المشمولين بها، وهي معلومات حيوية للأفراد الذين يعتمدون على هذه البرامج، يمكن الوصول إلى كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 من خلال الروابط المقدمة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهي الخطوة الأولى في الاستفادة من هذه الخدمات الحيوية اكتشف كيف يمكن لهذه الكشوفات أن تلبي احتياجاتك وتساعدك في تحقيق الاستقلالية الاجتماعية المطلوبة.

كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

لمعرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة 2024، يجب التوجه إلى موقع منصة مظلتي الإلكترونية أو موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث تتوفر كشوف بأسماء الأسر أو الأفراد الفقيرة المستحقين، كما يمكن الاطلاع على ملف pdf للوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية والبحث عن الاسماء بكل يسر وسهولة عبر المنصة الرسمية للتحقق من الاستحقاق والاستفادة من الخدمات المقدمة.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024

يتطلب البحث عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عملية بسيطة وسهلة عبر منصة مظلتي. لضمان الحصول على المعلومات بشكل صحيح، اتبع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى منصة مظلتي:

قم بفتح المتصفح وادخل إلى منصة مظلتي .

2. التوجه إلى رابط موقع وزارة العمل العراقية:

بعد الدخول إلى المنصة، انتقل إلى رابط موقع وزارة العمل العراقية.

3. الضغط على ايقونة كشوفات أسماء المشمولين:

قم بالضغط على الايقونة المخصصة لكشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

4. تحديد الوجبة المستعلم عنها:

حدد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

5. كتابة البيانات الشخصية:

اكتب اسمك بالكامل ورقم الهوية الوطنية.

6. الضغط على زر الاستعلام:

بعد كتابة البيانات، اضغط على زر “الاستعلام” للحصول على النتائج.

7. اختيار “كشوفات الوجبة التاسعة pdf” وتحديد الدفعة السابعة:

اختر الكشوفات المتعلقة بالوجبة التاسعة وحدد الدفعة السابعة.

8. إدخال رقم الهوية الوطنية والاستعلام:

ضع رقم الهوية الوطنية الخاص بك وانقر على زر “الاستعلام” للبحث عن اسمك في الرعاية الاجتماعية .

باتباع هذه الخطوات بدقة، ستتمكن من الاستفادة من خدمة الاستعلام عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 بسهولة ويسر.

الشروط اللازمة لاستحقاق الوجبة الأخيرة 2024

باستناد إلى البيانات العبر الإنترنت، سنستعرض اليستيكل يتضمن الشروط اللازمة لاستحقاق الوجبة الأخيرة 2024:

الشروط العامة:

امتلاك الجنسية العراقية. الإقامة الدائمة في العراق. عدم امتلاك دخل ثابت شهريًا. عدم امتلاك أي عقارات.

المستندات المطلوبة:

صورة من بطاقة الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية الموحدة.

تقديم جميع المستندات والوثائق المطلوبة.

شروط السن:

عمر المتقدم لا يقل عن 18 عامًا.

لا يزيد عمر المتقدم الذكور عن 60 عامًا.

يجب توافر جميع الشروط التي تحددها وزارة العمل الاجتماعي للقبول والحصول على الوجبة الأخيرة 2024.