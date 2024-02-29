رسميا الان.. تحديد موعد صرف مرتبات مارس 2024 بالزيادة الجديدة 50% لجميع الموظفين – شوف حسابك
يتساءل العاملون بالدولة عن موعد صرف مرتبات مارس 2024 وذلك بعد الشائعات المستمرة بتبكير صرف الرواتب بداية من الشهر القادم قبل حلول شهر رمضان، حيث يطمع المواطنين بالحصول على الراتب بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تعتبر دعمًا من الحكومة المصرية في ظل الأزمة الإقتصادية القاسية التي تمر بها الدولة مما ساعدت على غلاء الأسعار على المواطن المصري، لذا سوف نستعرض معًا كافة التفاصيل للتعرف على الموعد المحدد لصرف الرواتب الخاصة بشهر مارس المقبل.
موعد صرف مرتبات مارس 2024
تمثل الزيادة الجديدة التي منحها الرئيس لكافة العاملين بالدولة وحتى أصحاب المعاشات طوق النجاة الذي يجعلهم قادرين على شراء مستلزماتهم خاصةً مع اقتراب شهر رمضان الكريم، لذا كثر البحث في الفترة الأخيرة عن موعد صرف مرتبات مارس 2024، وقد صرحت وزارة المالية أن رواتب شهر مارس سوف يتم صرفها في المواعيد الرسمية والمحددة لصرف المرتبات، والتي تكون بدايةً من يوم الخميس 21 مارس وتستمر لمدة 5 أيام على أن تنتهي صرف الرواتب في يوم الأربعاء 27 مارس.
جدول المرتبات بعد زيادة أجور العاملين
صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة المرتبات بنسبة 50% بحد أدنى 6 آلاف جنيهًا، على أن تشمل هذه الزيادة جميع العاملين بالقطاع الحكومي، وقد جاء جدول المرتبات بعد زيادة الأجور على هذا النحو التالي:
- الدرجة الممتازة: 12.000 جنيه.
- الدرجة العالية: 10.20 جنيه.
- درجة المدير العام: 9200 جنيه.
- الدرجة الأولى: 8200 جنيه.
- الدرجة الثانية: 8000 جنيه.
- الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.
- الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.
- الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.
- الدرجة السادسة: 6000 جنيه.