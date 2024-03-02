“لازم علشان تدخل الامتحان” خطوات التسجيل في استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 والأوراق المطلوبة للتقديم

التسجيل في استمارة التقديم إلى امتحانات الثانوية العامة من أهم الأمور التي يبحث عنها كل طلاب الصف الثالث الثانوي العام في مصر، حيث تعد استمارة التقديم هي الوسيلة الوحيدة لدخول الامتحانات، ومن لم يقم بتسجيل الاستمارة لا يستطيع دخول الامتحان للعام الدراسي الحالي 2024، والآن نتناول جميع التفاصيل المتعلقة بالاستراحة وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم المصرية.

التسجيل في استمارة التقديم لامتحانات الثانوية العامة

هناك الآلاف من طلب الثانوية العامة لم يقوموا بتسجيل أسمائهم حتى الآن في استمارة التقديم، لذلك قامت الوزارة بمد فترة التسجيل لمدة 7 أيام أخرى عن الموعد المحدد، ويمكن تقديم الاستمارة بالخطوات التالية.

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم .

اختيار تبويب ” الخدمات الإلكترونية ” من صفحة الموقع الرئيسية.

تحديد زر ” التقديم لامتحانات الثانوية العامة ” من قائمة الخدمات المتاحة.

اكتب البريد الموحد الخاص بك.

اكتب الرقم السري للبريد.

اضغط زر ” تسجيل الدخول ”

تجد أمامك ” استمارة التقديم في الثانوية العامة “.

إبدأ في تسجيل جميع بياناتك المطلوبة في الموقع.

يجب مراعاة الدقة أثناء التسجيل منعا لحدوث أخطاء.

ارفع الأوراق المطلوبة في الموقع.

اضغط زر ” حفظ”

أخيرا اختر زر ” طباعة” ويتم تقديم الاستمارة المطبوعة إلى المدرسة.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة

حددت مديريات التربية والتعليم عدد من الأوراق الرسمية لتقديم الاستمارة وهذه الأوراق كما يلي.