خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 “مبروك عليك السيارة الجديدة”

يعد برنامج الخدمات المتكاملة مبادرة رائدة أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي تهدف إلى توفير باقة شاملة من الخدمات الطبية بما في ذلك التشخيص والعلاج والوقاية والرعاية الصحية الشاملة للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

حيث يتيح لهم الحصول على الأولوية في التعيين لتلك الوظائف المحددة يقدم البرنامج دعما كاملا ومتكاملا لهؤلاء الأفراد مما يعزز من فرصهم في المشاركة الفعالة في سوق العمل وتحسين جودة حياتهم للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة:

1. ابدأ بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي 2. انقر على “خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة” الموجودة في القائمة الرئيسية. 3. في الصفحة التي تفتح اختر “استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة”. 4. ستظهر نافذة جديدة تطلب منك إدخال الرقم القومي الخاص بك. 5. بعد إدخال الرقم القومي انقر على زر “بحث”.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

يجب أن يعاني المتقدم من متلازمة داون.

يجب أن يكون المتقدم قد فقد البصر تماما.

يجب أن يعاني المتقدم من طيف التوحد.

يجب أن يكون لديه الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

يجب أن يعاني المتقدم من تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

يجب أن يكون لديه فقد السمع تماما.

يجب أن يعاني المتقدم من البتر متعدد الأطراف.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

يمكنك بكل سهولة الآن أن تقوم بالاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بشكل سهل تمامًا، عن طريق رابط خدمة المجالس الطبية والتي سوف توفر لك تمامًا كافة المعلومات الأساسية من أجل الاستفسار.