“زيادة 15%” الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر مارس 2024 بعد إقرار الزيادة الجديدة

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر مارس بالزيادة الجديدة، ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية حول الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر مارس بالزيادة الجديدة، حيث يتساءل العديد من المواطنين وخاصة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة عن موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر مارس بالزيادة الجديدة

يعتبر الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر مارس بالزيادة الجديدة من أكثر العناوين بحثا على الانترنت وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعدما أعلن الرئيس السيسي في وقت سابق عن وجود زيادة في معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15%، وسيتم تنفيذ هذه الزيادة بداية من شهر مارس القادم، وحددت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاشات تكافل وكرامة وهو يوم 15 من شهر مارس القادم الموافق يوم الجمعة.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يبحث العديد من أصحاب معاشات تكافل وكرامة عن طريقة يمكن من خلالها الاستعلام عن معاشاتهم، وقد عملت وزارة التضامن الاجتماعي على إتاحة إمكانية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال الموقع الرسمي للوزارة وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين وتوفير الوقت والجهد لهم، ويمكن الاستعلام من خلال موقع الوزارة عن طريق عدد من الخطوات البسيطة وهي كالتالي: