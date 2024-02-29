“جدول الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024” .. مبروك عليك هتقبض قبل رمضان الـ 4000 جنية

وزارة التضامن الاجتماعي تطلق خدمة جديدة للاستعلام عن الأسماء المستحقة للحصول على منحة تكافل وكرامة المبادرة التي تهدف إلى دعم المواطنين ذوي الدخل المحدود أو المعدوم هذه الخطوة تأتي في إطار التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للفئات الأكثر احتياجا.

جدول الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

للقيام بالاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة يمكن اتباع الخطوات:

1. زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي. 2. اختيار قسم برنامج تكافل وكرامة من القائمة المتاحة. 3. النقر على خيار “الاستعلام” الموجود في القائمة. 4. إدخال الرقم القومي الخاص بك للبدء في عملية الاستعلام. 5. ستظهر نتيجة الاستعلام مباشرة على الشاشة مما يتيح لك معرفة ما إذا كنت على منحة تكافل وكرامة أم لا.

شروط الدخول في تكافل وكرامة