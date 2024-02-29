“استعلم في ثواني💯” رابط استعلام كارت الخدمات المتكاملة 2024 (الخطوات + الشروط + الأوراق المطلوبة)

رابط استعلام كارت الخدمات المتكاملة 2024، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي ضمن أحد مبادراتها المساهمة في دعم الفئات المستحقة مع العمل دائمًا على التطوير من خدماتها وبرامجها لمواكبة الظروف التي نشهدها خلال العصر الحالي من التقدم في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ولعل هذا الكارت من ضمن العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة لمجموعة من الفئات ذوي الهمم والإعاقات، ومن خلال هذا المقال نوضح لكم بالتفصيل الرابط والخطوات الصحيحة للاستعلام عن الكارت وكذلك الفئات المستحة والشروط والأوراق المطلوبة.

رابط استعلام كارت الخدمات المتكاملة 2024

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن رابط استعلام كارت الخدمات المتكاملة 2024 لكي يتمكن المواطنين من الاستطلاع على الخدمات المتكاملة التي يتم تداولها بكثرة من قِبل المواطنين للاستفادة من كافة مميزاته، ولحرص الوزارة المعنية على توفير الخدمات، وإليكم خطوات الاستعلام في الآتي:

الانتقال إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي على الإنترنت.

على الإنترنت. اختر من قائمة الخدمات خدمة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024.

بالمبادرة في تسجيل البيانات اللازمة مثل: اسم المستخدم، الرقم القومي.

بالنقر على خانة استعلام.

سيتم إشعارك عبر النموذج الذي عرض أمامك حيال أن تم قبولك أو تم رفضك.

الفئات المستحقة من الخدمات المتكاملة 2024

من خلال عرضنا رابط استعلام الخدمات المتكاملة 2024 خلال الخطوات السابقة حتى يتمكن كل من يرغب في الاستعلام عن تلك الخدمة والاستفادة منها، وفي السياق نفسه فأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي الفئات المستحقة للحصول على الكارت والاستفادة من الخدمات المتكاملة المقدمة من الحكومة المصرية، وتأتي تلك الفئات كالتالي:-

ذوي الاحتياجات الخاصة.

الذين يعانون من ضعف البصر.

مرضى التوحد.

ذوي الاعاقات السمعية والذهنية.

أصحاب مرض القزامة.

وعن الأوراق المطلوبة للحصول على الكارت والمميزات الخاصة به، فهي: