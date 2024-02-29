مبروك أهل نينوي والبصرة “أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024” الوجبة الأخيرة

في كل أرجاء العراق ينتظر العديد من الأفراد في مختلف المحافظات بفارغ الصبر إعلان أسماء المستفيدين من الدفعة السابعة للرعاية الاجتماعية لعام 2024 الذي يمثل بريق أمل للعائلات المحتاجة والفقيرة تأتي هذه الدفعة كدعم مادي من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمستفيدين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

1. قم بفتح الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية. 2. ابحث عن قسم الخدمات الإلكترونية على الصفحة الرئيسية للموقع. 3. اختر خدمة “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024”. 4. سيطلب منك تحديد رقم الوجبة التي تود الاستعلام عنها يمكنك العثور على هذا الرقم في الوثائق السابقة التي تلقيتها أو من خلال الاستعلام مباشرة من الجهات المعنية. 5. قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة مثل الاسم الكامل ورقم الهوية الوطنية. 6. اضغط على أيقونة “تنزيل أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية” بعد إكمال ملء البيانات. 7. مراجعة الملفات المنزلة للتحقق مما إذا كان اسمك مدرجا ضمن قائمة المستفيدين أم لا.

شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية