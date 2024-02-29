الدكتور رضا حجازي”يكشف حقيقة تأجيل الدراسة في رمضان 2024″ .. أبسط هترتاح وأنت صايم

يتم التساؤل عن حقيقة تأجيل الدراسة في رمضان 2024 من جانب عدد كبير للغاية من المواطنين في تلك الفترة الحالية، إذ إنه مع قرب شهر رمضان الكريم 2024 ارتفعت الأخبار في العديد من الجروبات الخاصة بالعملية التعليمية بشأن رفع الغياب بمختلف المدارس في شهر رمضان الكريم ولكن الوزارة قامت بنفي تلك المصادر وفيما يلي في هذا المقال التفاصيل كافة.

حقيقة تأجيل الدراسة في رمضان 2024

في الحقيقة أن عدد كبير من المواطنين يتساءلون عن حقيقة تأجيل الدراسة لشهر رمضان الكريم ولكن الوزارة قد بينت أن ما يتم تداوله بشأن ذلك ليس صحيح وقامت بنفي تلك الأخبار الرائجة التي تتضمن تأجيل الدراسة، وقالت إن الدراسة لم تؤجل على الإطلاق والجداول الخاصة بمواعيد الدراسة كما هي وليس هناك تغيير بها، ومن الجدير بالذكر أن شهر رمضان الكريم يكون في اليوم الحادي عشر من مارس 2024 وسوف تكون الدراسة بالموعد الرسمي المتعلق به.

تقليل أيام الدراسة في رمضان

لقد نفت الوزارة ما يتم تداوله بشأن الحد من أيام الدراسة لشهر رمضان الكريم وبينت الوزارة أيضا أنه لا بد من حضور الطلاب والطالبات بالمدارس بأيام شهر رمضان الكريم، وقام الدكتور رضا حجازي وهو وزير التربية والتعليم قام بالتأكيد على أنه لابد من تسجيل الغياب لكل الطلبة والطالبات بمختلف من مراحل التعليمية ولابد أيضا من الالتزام بتسجيل الغياب بصورة الكترونية وهذا للاستعداد لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية إن كان هناك تجاوز بنسب الغياب التي تم تحديدها من جانب الوزارة.