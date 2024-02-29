محظوظ لو لحقتلك الوظيفة دي! “وظائف خالية بالخط الثالث للمترو 2024” بمرتب شهري 14 ألف جنية

تم الاعلان مؤخرا عن بعض الوظائف الحالية في الخط الثالث للمترو لعام 2024 ومنذ ذلك الوقت يتساءل العديد من الباحثين عن وظائف عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الوظائف التي تم طلبها للعمل بالخط الثالث للمترو حيث قامت شركة ار اي تي بي الفرنسية المسؤولة عن خط المترو الثالث في القاهرة بالإعلان عن حاجتها لبعض الوظائف في الخط الثالث وأعلنت عن إمكانية التقديم إلكترونيا ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على المزيد عن وظائف بالخط الثالث للمترو.

وظائف خالية بالخط الثالث للمترو 2024

يمكنكم التقديم في الوظائف المطلوبة للخط الثالث للمترو لعام 2024 من خلال اتباع النقاط التالية:

يتوجب اولا على الشخص الراغب في التقديم في وظائف الخط الثالث المترو الدخول على الموقع الخاص بتقديم الطلبات على الوظائف من خلال هذا الرابط.

قم بإدخال الإسم والسن ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والمؤهل والعنوان وحدد المحافظة والمدينة ورقم الشارع ورقم البناية.

أكتب الخبرات السابقة مثل آخر شركة تم العمل بها واكتب جميع البيانات المطلوبة منك.

انقر على ايقونة ارسال الطلب.

شروط التقديم على وظائف الخط الثالث للمترو

هناك عدة شروط يجب توافرها في المتقدم للحصول على وظيفة في الخط الثالث بالمتر يمكنكم الاطلاع عليها من خلال النقاط التالية: