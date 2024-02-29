رابط التقديم في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 الجزائر “منحة 800 دينار فوري”

تعد منحة المرأة الماكثة في البيت من أهم المنح المالية التي أطلقتها الحكومة الجزائرية، وهي تعد من مبادرة موجهة لعدد كبير من ربات البيوت في سبيل توفير حياة كريمة وملائمة ومستوى معيشي مناسب في ظل الأوضاع التي يمر بها العالم، هذا وأنه يمكن التقديم في هذه المنحة إلكترونيًا، حيث إن الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل القيام بتوفير سُبل الدعم الملائمة التي يحتاج إليها جميع الأشخاص المتقدمين.

مميزات منحة المرأة الماكثة في البيت

توفر منحة المرأة الماكثة في البيت مستوى معيشي ملائم لجميع الأشخاص المتقدمين عقب التقديم إليها، ومن مميزاتها ما يلي:-

تصل قيمة المنحة إلى 800 دينار جزائري.

إضافة إلى الجهة المعنية توفر تدريب مهني للمرأة الماكثة المتقدمة.

تهدف إلى تقديم الدعم التعليمي عن بُعد لجميع السيدات.

يمكن التقديم في المنحة إلكترونيًا عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر.

كيفية التقديم في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم التقديم في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى الوكالة الوطنية للتشغيل.

كذلك يتم إدخال بيانات تسجيل الدخول.

التوجه إلى الصفحة التالية من الموقع.

بعدها يُرجى تحديد الولاية التي تنتمي إليها السيدة.

تحديد نوع الدعم المالي.

كتابة جميع البيانات المتعلقة بالمتقدمة.

إرفاق المستندات المعنية بالقبول.

ليتم الضغط في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

شروط منحة المرأة الماكثة 2024

هناك بعض الشروط الهامة لكي يتم التقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت، ومن بينها الأتي:-