“انتصار عثمان على جلاد روما”..ثبت تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل وعرب سات

تتصدر حلقة 150 من مسلسل “المؤسس عثمان” قمة نتائج محركات البحث المتنوعة، إذ يحظى بمتابعة هائلة من الملايين حول العالم، كما يعتبر هذا المسلسل من الأعمال التاريخية البارزة التي تحكي قصة تأسيس الدولة العثمانية والصراعات الشيقة التي شهدتها.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد

يمكنك تثبيت تردد قناة الفجر الجديد على التلفزيون لديك وفقا للقمر الصناعي من خلال ضبط الترددات التالية.

على النايل سات

تردد القناة: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: عالية الوضوح (HD).

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

على عرب سات

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية على ياه سات

اسم القناة: El Fajr TV.

القمر الصناعي: Yahsat.

التردد: 12130.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ضبط تردد القناة على التلفزيون

لضبط قناة الفجر الجزائرية على جهاز الرسيفر، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الضغط على كلمة “القائمة” من خلال جهاز التحكم “الريموت”

اختر خيار التركيب أو الإعدادات.

اختر قائمة الترددات.

اختر إضافة تردد جديد.

قم باختيار القمر الصناعي وأدخل بيانات القناة مثل التردد، ومعدل الترميز، والاستقطاب.

اضغط على زر البحث.

بعد الانتهاء من البحث، احفظ الإعدادات.

مزايا قناة الفجر الجزائرية

تتميز قناة الفجر الجزائرية El Fajr TV بعدة جوانب تجعلها واحدة من أبرز القنوات الفضائية في الوطن العربي.