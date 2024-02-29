رسميًا.. إطلع على موعد نتائج البكالوريا 2024 عبر الموقع الرسمي لبوابة الديوان الوطني بالمغرب برقم التسجيل 

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم الوطنية بالمغرب قامت بإتاحة امتحانات البكالوريا خلال الفترة الماضية عن طريق بوابة الديوان الوطني، التي استهلت بفتح باب التسجيل منذ أول يوم في شهر فبراير والتي استمرت حتى 15 فبراير 2024، ومنذ انتهاء فتح باب التسجيل ارتفعت معدلات البحث من قبل المتقدمين عن موعد نتائج البكالوريا 2024، لذلك خلال مقالنا الإخباري نوضح تفاصيل موعد نتائج البكالوريا 2024

موعد نتائج البكالوريا 2024

بعد انتهاء مرحلة فتح باب تسجيل امتحانات البكالوريا 2024، شددت وزارة التربية والتعليم والوطنية بالمغرب على التأكد ومراجعة صحة البيانات المدخلة قبل انطلاق الاختبارات النهائية، وذلك بهدف الحرص على مستقبل وحقوق المرشحين، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد نتائج البكالوريا 2024 يوم 15 يونيو 2024.

ما هو قرار وزارة التربية والتعليم عن موعد نتائج البكالوريا 2024؟

خلال تصريح رسمي أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد نتائج البكالوريا 2024 عبر الموقع الرسمي بوابة الديوان الوطني من هنا، وموعد الإعلان على النحو التالي: