رسميًا.. إطلع على موعد نتائج البكالوريا 2024 عبر الموقع الرسمي لبوابة الديوان الوطني بالمغرب برقم التسجيل
الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم الوطنية بالمغرب قامت بإتاحة امتحانات البكالوريا خلال الفترة الماضية عن طريق بوابة الديوان الوطني، التي استهلت بفتح باب التسجيل منذ أول يوم في شهر فبراير والتي استمرت حتى 15 فبراير 2024، ومنذ انتهاء فتح باب التسجيل ارتفعت معدلات البحث من قبل المتقدمين عن موعد نتائج البكالوريا 2024، لذلك خلال مقالنا الإخباري نوضح تفاصيل موعد نتائج البكالوريا 2024
موعد نتائج البكالوريا 2024
بعد انتهاء مرحلة فتح باب تسجيل امتحانات البكالوريا 2024، شددت وزارة التربية والتعليم والوطنية بالمغرب على التأكد ومراجعة صحة البيانات المدخلة قبل انطلاق الاختبارات النهائية، وذلك بهدف الحرص على مستقبل وحقوق المرشحين، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد نتائج البكالوريا 2024 يوم 15 يونيو 2024.
ما هو قرار وزارة التربية والتعليم عن موعد نتائج البكالوريا 2024؟
خلال تصريح رسمي أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد نتائج البكالوريا 2024 عبر الموقع الرسمي بوابة الديوان الوطني من هنا، وموعد الإعلان على النحو التالي:
- يتم الإعلان عن نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الوطنية في شهر يونيو في اليوم الموافق 15 من العام الجاري 2024، بالإضافة إلى أن يتم إجراء المداولات المتعلقة بالدورة العادية في 13 و 14 من شهر يونيو.
- أما عن نتائج الدورة الاستدراكية الاختبار الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا في اليوم الموافق 11 من شهر يوليو، 2024، كما أنه يتم إجراء المداولات المتعلقة بالدورة في اليوم الموافق 10 يوليو 2024.
- بالإضافة إلى أن الوزارة قامت بالإعلان عن إجراء المداولات المتعلقة في الاختبار الجهوي الموحد للعام الأول من سلك البكالوريا، فور الانتهاء من النماذج المتعلقة بالدورة الاستدراكية لهذا الاختبار وقبل اعتماد محاضر الخروج.