ينهار تخفيضات.. مفاجئة غير متوقعة في سعر طن الذرة الصفراء اليوم الجمعة 2024/3/1 في جميع الاسواق والمحلات مروة سيد

بعد انخفاض سعر تداول الدولار داخل السوق السوداء يزداد البحث حول سعر طن الذرة الصفراء اليوم الجمعة 2024/3/1، حيث يكون من أهم استخدامات الذرة الصفراء أنها تستخدم كعلف للماشية، مما جعل جميع التجار الذين يتاجرون ويربون الماشية هم أكثر المواطنين الذين يهتمون بمعرفة السعر الذي وصل إليه الذرة الصفراء كل يوم حيث أن جميع أسعار المنتجات غير مستقرة حاليًا.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم

قد يختلف سعر طن الذرة الصفراء اليوم باختلاف أنواعها، حيث يوجد أنواع مختلفة من الذرة الصفراء يتم تداولها في السوق المصري، وذلك بسبب تعدد الدول التي يتم استيراد الذرة منها، ويكون سعر الطن من أنواع الذرة الصفراء المختلفة هو:

سعر الطن من الذرة الصفراء التي يتم استيرادها من البرازيل 12.700 جنيه.

سعر الطن من الذرة الصفراء التي يتم استيرادها من الأرجنتين 17.000 جنيه.

سعر الطن من الذرة الصفراء من النوع كورن فلاك التي يتم استيرادها من الأرجنتين 14.100 جنيه.

سعر الطن من الذرة الصفراء التي يتم استيرادها من أوكرانيا 11.600 جنيه.

سعر الطن من الذرة الصفراء المصرية

يوجد أنواع مختلفة من الذرة الصفراء يتم إنتاجها محليًا وقد يختلف سعر الخاص بالطن من هذه الأنواع، وهذه الأنواع من الذرة من أكثرها استخدامًا، ويكون سعرها هو: