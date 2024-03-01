هام وعاجل.. تحديد موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع المدارس الحكومية والجامعات وفق لوزارة التربية والتعليم

يبحث الطلاب في هذا الوقت عن موعد امتحانات الترم الثاني 2024، حيث من المعروف أن الفصل الدراسي الثاني هو أقل في عدد الأسابيع عن الفصل الدراسي الأول وقد كانت بداية الترم الثاني يوم السبت 10 من فبراير الجاري ويستمر لمدة 14 أسبوعًا بإجمالي أيام 96 يوم، لذا بدأ الطلاب يتساءلون عن موعد الامتحانات وبداية الإجازة الصيفية، وبالفعل قد وضعت وزارة التربية والتعليم خطة زمنية لانعقاد الامتحانات في جميع الصفوف سواء التعليم الخاص أو الحكومي كما أعلنت أيضًا عن مواعيد امتحانات التعليم الفني في جميع محافظات الجمهورية، وفي السطور التالية سنوافيكم بأهم التفاصيل.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024

بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع صفوف النقل والثانوية العامة، بدأ الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن المواعيد التي أعلنت عنها الوزارة، وتأتي مواعيد الامتحانات على هذا النحو التالي:

من المقرر بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الشهادات وصفوف النقل الابتدائية والإعدادية في 25 مايو الموافق ليوم السبت.

بداية امتحانات الدبلومات الفنية فقد تبدأ من يوم السبت 1 يونيو 2024.

امتحانات الثانوية العامة تبدأ من يوم السبت 15 يونيو 2024.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات

قام المجلس الأعلى للجامعات بالإعلان عن بداية موعد امتحانات الترم الثاني مؤكدًا بذلك انتظام العملية التعليمية بدون أي مشكلات قائمة وأنهم على استعداد تام بالالتزام الكامل بالمواعيد المحددة بشأن الامتحانات القادمة، والتي من المقرر أن تتم في شهر يونيو المقبل، كما أوضح المجلس الأعلى التزام جميع الجامعات بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري.