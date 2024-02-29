بجودة عالية …شاهد مسلسل تل الرياح الحلقة 44 مدبلج باللغة العربية على KANAL 7 على النايل سات

من أبرز المسلسلات التركية التي يبحث عنها العديد من عشاق الدراما التركية مسلسل تل الرياح الحلقة 44 الموسم الثاني الحلقة 44، حيث حقق المسلسل نجاحًا باهرًا في كافة أنحاء العالم العربي والغربي، كما أنه من المسلسلات التي تثير تشويق المشاهد، لذلك خلال موقعنا نوضح موعد عرض مسلسل تل الرياح الحلقة 44، القنوات الناقلة للمسلسل.

أحداث مسلسل تل الرياح الحلقة 44

يتم عرض مسلسل تل الرياح الحلقة 44 على العديد من القنوات الفضائية، حيث إن المسلسل تدور قصته حول الأم بهوية التي تتضمن ثلاثة أطفال، بالإضافة إلى أنها تحمل اشمئزاز غير طبيعي اتجاه الرجال، بالإضافة إلى أن ابنتها انجي نيفا تشاركها نفس الاشمئزاز العنيف تجاه الجنس الآخر، ولكن بعد مقابلة الدكتور أو يغار جور تتطور أفكار وتجارب انجي وتغير تصورها الذي نقلته عائلتها إليها عن الجنس الآخر، بالإضافة إلى أنها تخوض في علاقة حب حقيقية وهذه تعتبر المرة الأولى في حياتها.

موعد عرض مسلسل تل الرياح الحلقة 44

من المقرر أن يتم عرض مسلسل تل الرياح الحلقة44، على القناة التركية KANAL 7 في الوقت الزمني التالي:

يتم بث مسلسل تل الرياح على قناة كانال بتوقيت السعودية في الساعة 16:30 مساء.

كما يتم بث المسلسل على قناة كانال بتوقيت القاهرة في تمام الساعة 15:30 مساءً.

يتم بث المسلسل على قناة كانال بتوقيت الإمارات في تمام الساعة 17:30 مساءً.



ترى الجهاز KANAL 7 الناقلة لمسلسل تل الرياح الحلقة 44

يمكنك متابعة مسلسل تل الرياح على القناة الفضائية التركية كانال، ولكن عن طريق ضبط تردد القناة على جهاز الرسيفر الخاص بك، وهذا التردد يتمثل في النحو التالي: