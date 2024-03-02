“الكاس هيروح لمين” موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كاس مصر 2024 والقنوات التي تنقل لقاء القمة

موعد مباراة الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر، يبحث الكثير من جماهير النادي الأهلي والزمالك عن موعد مباراة الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر، حيث تصدر هذا العنوان محركات البحث على الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة مع اقتراب موعد المباراة في مارس المقبل.

موعد مباراة الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر

يعتبر موعد مباراة الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر من أكثر المواضيع تداولا بين الناس خلال الفترة الأخيرة وخاصة مشجعي النادي الأهلي ونادي الزمالك، وتستعد المملكة العربية السعودية وتحديدا ملعب بارك في الرياض لاستقبال الفريقين يوم الجمعة الموافق 8 مارس من العام الحالي، حيث تقام هذه البطولة لأول مرة خارج الأراضي المصرية، وستنطلق صافرة الحكم في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة للإعلان عن بدء المباراة بين الفريقين، وما يميز هذه المباراة هو إعلان المستشار تركي آل الشيخ تخصيص جائزة قيمة للفريق الفائز بنهائي كأس مصر وتقدر هذه الجائزة ب 500 ألف دولار حيث أعلن عن هذه الجائزة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

يبحث الكثير من جمهور النادي الأهلي وجمهور النادي الزمالك عن القنوات الناقلة للمباراة بين الفريقين، حيث ينتظر كلا الفريقين المواجهة الكبرى يوم 8 مارس المقبل بفارغ الصبر، ومن المقرر أن يتم عرض المباراة على قنوات أون سبورت ( أون سبورت 1 – اون سبورت 2 – وأون سبورت 3) والتي تعتبر الناقل الأساسي لمباريات كأس مصر، كما سيتم عرض المباراة من خلال قنوات ssc السعودية.