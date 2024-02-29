“سجلهم بسرعة مستني ايه”خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024 والفئات المستحقة

مع استمرار التحديثات في برنامج بطاقة التموين، يشكو الكثيرون من قلة المعلومات حول كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024 في هذا المقال سنستعرض الخطوات اللازمة لإتمام هذه العملية بشكل سلس وسهل، سنناقش المتطلبات والإجراءات التي يجب اتباعها لضمان تحديث بطاقتك بكل يسر وسهولة.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024

بناءً على البيانات الإلكترونية، أكد الدكتور علي المصيلحي عدم إضافة المواليد على بطاقات التموين 2024 إلا لفئات محددة مثل أبناء الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة وأبناء الشهداء من المتوقع فتح باب إضافة المواليد خلال شهر يوليو المقبل، حيث يجب إحضار صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة وبطاقة التموين وتقديم رقم الهاتف للتسجيل عبر بوابة مصر الرقمية.

خطوات اضافة المواليد على مصر الرقمية

ابدأ بإنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية التابعة لوزارة التموين. بعد ذلك، قم بتسجيل الدخول إلى بوابة مصر الرقمية واضغط على زر خدمات التموين. اختر خدمة “ضم أفراد أسرتي”. قم بإدخال بيانات الأب، بما في ذلك الرقم القومي. أدخل الرقم القومي للفرد الذي ترغب في إضافته. حدد سبب الضم المطلوب. انقر على كلمة “إضافة”.

تأكد من اتباع الشروط الخاصة بشكال صحيح بإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024.