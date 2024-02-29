رمضان جانا يا ولاد المحظوظين .. تردد قناة سمسم الجديد 2024 على نايل سات .. نزلها الآن واستمتع في الشهر الكريم

تجدون تردد قناة سمسم الجديد 2024 على نايل سات، حيث يشغل بالكثيرون البحث عن هذا التردد لأنه يقدم محتوى فريد للأطفال، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني والأناشيد المسلية، وتسعى لتقديم محتوى يلائم قيم المجتمع ويعزز الأخلاق الحميدة، تبث القناة عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، وتعمل إدارتها على تعديل التردد بانتظام لتحسين جودة البث، سنقدم في هذا النص كيفية العثور على تردد القناة وتثبيته بشكل فعّال.

تردد قناة سمسم للأطفال 2024

لتثبيت قناة سمسم على جهاز الريسيفر، يجب أن تكون على دراية بالمعلومات التالية.

تردد القناة: 11483.

معامل الترميز: 27500.

اتجاه الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد آخر لقناة سمسم للأطفال

توجد عدة ترددات لقناة سمسم المخصصة للأطفال، ومن بين التفاصيل الخاصة بالترددات يمكن ذكر.

تردد القناة: 11334.

معامل الترميز: 27500.

اتجاه الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة سمسم على العرب سات

يرغب العديد من الأفراد في العثور على تردد قناة سمسم على القمر الصناعي العرب سات، ويمكن تحميلها على جهاز الريسيفر بسهولة بعد الحصول على البيانات التالية.

تردد القناة: 11483.

معامل الترميز: 27500.

اتجاه الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

كيفية تثبيت قناة سمسم للأطفال على الريسيفر

لتثبيت قناة سمسم للأطفال على جهاز الريسيفر، يلزم اتباع سلسلة من الخطوات المبسطة.

ابدأ بالضغط على زر القائمة المتواجد على جهاز التحكم عن بعد. بعد ذلك، قمي باختيار الإعدادات وانتقلي إلى خيار التثبيت اليدوي. قومي بالضغط على اسم القمر الصناعي المستخدم، سواء كان العرب سات أو النايل سات. بعد ذلك، أدخلي البيانات المتعلقة بالتردد ومعامل الترميز ومعامل الاستقطاب ومعدل تصحيح الخطأ. اختاري موافق وانتظري حتى يتم تحميل القناة بنجاح.

مميزات قناة سمسم للأطفال