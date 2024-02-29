“اعرف هيقبضوك امتا” الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة لشهر مارس 2024 tk.moss.gov.eg وموعد الصرف بعد الزيادة الجديدة

الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة لشهر مارس 2024، تداولت عبر الأنباء خلال الصحف الإخبارية حيث أنها تشغل بال الكثيرين من المستفيدين الراغبين في معرفة رواتب المعاشات لدى مبادرة معاش تكافل وكرامة لعام 2024، خاصة بعد القرارات المصيرية التي صدرت بزيادة تلك المعاشات بنسبة 15% في الشهر المقبل، إليكم التفاصيل الخاصة بتلك المعاشات خلال السطور القادمة من هذا المقال.

الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة لشهر مارس 2024

تصدرت خطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة لشهر مارس 2024 محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، خاصة مع اقتراب بداية شهر مارس، وبالتحديد يسعى الجميع إلى معرفة الخطوات والموعد هل سيكون قبل شهر رمضان أم لا، وإليكم الخطوات الخاصة بالاستعلام على النحو التالي:-

يرجى تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي وزارة التضامن الاجتماعي .

. قم بكتابة الرقم القومي الخاص بصاحب كارت تكافل وكرامة في المكان المخصص لذلك.

بالضغط على أيقونة استعلام.

سيعرض لك نموذج حيال رفض طلبك أو تم القبول، وكافة المعلومات المتعلقة بالمعاش.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر مارس 2024

بعد الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة لشهر مارس 2024 التي لاتزال يتم التداول عنها من قبل المستفيدين والذي تم الإجابة عنه خلال السطور السابقة، نتطرق إلى أكثر ما يشغل أذهان المواطنين المستفيدين من ذلك المعاش حيال بدء الصرف لشهر مارس الذي وشك على الاقتراب، حيث حددت وزارة التضامن الاجتماعي موعد 15 مارس 2024 لصرف المعاشات الخاصة بتكافل وكرامة لهذا الشهر ولا وجود لتبكير صرف المعاشات قبل رمضان، حيث يتم صرف المعاش مع انتصاف كل شهر ميلادي.