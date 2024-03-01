“معاشك هيبقى كام بعد الزيادة” كم تبلغ الزيادة الجديدة في المعاشات لشهر مارس 2024 عبر التأمينات الاجتماعية

موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة، يبحث الكثير من مستحقي المعاشات عن موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة، حيث تصدر هذا العنوان محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، وخاصة أنه يفصلنا عن بداية شهر مارس يوم واحد، ويتساءل الكثير من المواطنين عن موعد تنفيذ قرار الزيادات الجديدة في المعاشات.

موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة

يعتبر موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة من أكثر المواضيع تداولا بين المواطنين في الشارع المصري وخاصة أصحاب المعاشات، كما يتساءل العديد عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة على المعاشات والتي أعلن عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق، ومن المقرر أن تكون هذه الزيادة بمقدار 15% ويأتي هذا القرار من منطلق تخفيف الأعباء على المواطنين وتيسير أمور المعيشة عليهم وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة وغلاء الأسعار، وسيتم العمل على تنفيذ هذا القرار بداية من شهر مارس المقبل، ويمكن صرف المعاشات من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM، أو منافذ البريد المصري أو منافذ شركة فوري، ويمكن أيضا صرف المعاشات من خلال البنوك أو المحافظ الإلكترونية على الهاتف.

جدول صرف المعاشات بالزيادة الجديدة في مارس

وضعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جدول صرف المعاشات في مارس المقبل بالزيادة الجديدة، وسيتم صرف المعاشات كالتالي: