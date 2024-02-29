خبر زي السكر ومفاجئ للجميع .. إعرف حقيقة توقف انقطاع الكهرباء في رمضان لتخفيف الأحمال

يمكنك معرفة حقيقة توقف انقطاع الكهرباء في رمضان، تعتبر مواعيد انقطاع التيار الكهربائي خلال شهر رمضان من المواضيع المثيرة للقلق بين المواطنين المصريين، يترقب الناس في مصر إعلانات الحكومة لجداول تخفيف الأحمال خلال هذا الشهر، ويُظهر العديد من التقارير أن هناك نية لوقف تطبيق تلك التدابير خلال فترة رمضان.

موعد حلول شهر رمضان

يقترب شهر رمضان ومن المقرر أن يبدأ في الحادي عشر من مارس المقبل، لينتهي في التاسع من أبريل، يتوقع أن يستمر هذا الشهر الفضيل لمدة ثلاثين يومًا، يولتف الاهتمام حول المواعيد التي تُعلن عنها الحكومة المصرية أو وزارة الكهرباء، خصوصًا فيما يتعلق بانقطاع التيار الكهربائي، ترددت بعض الأنباء مؤخرًا حول تنفيذ تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان، حيث من المتوقع أن تكون هذه الفترة خلال الصباح من الحادي عشر حتى الخامسة، وأن تستمر لساعة واحدة يوميًا.

حقيقة توقف انقطاع الكهرباء في رمضان

بعد الأخبار التي تحدثت عن تقليل مدة انقطاع التيار الكهربائي يوميًا إلى ساعة واحدة خلال الفترة الصباحية بدلًا من ساعتين، أصدر مجلس الوزراء بيانًا في الثاني والعشرين من فبراير يعلن إيقاف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان، يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتوفير الراحة للمواطنين خلال هذا الشهر الكريم، مما يتيح لهم القيام بجميع المهام اليومية بسهولة.

أسباب القيام بتطبيق الخطة الخاصة بتخفيف الأحمال

قد بدأت الحكومة المصرية تنفيذ خطتها لتخفيف الأحمال في جميع أنحاء المحافظات المصرية، يعزى قرار تطبيق تخفيف الأحمال إلى عدة أسباب، منها ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف مقارنةً بالسنوات السابقة، وزيادة أسعار الغاز الطبيعي، ونضوب كميات الغاز الطبيعي نتيجة لتصديرها للحصول على عملات أجنبية.