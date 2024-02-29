“ماذا فعل عثمان بجلاد روما” .. شاهد الحلقة 150 حصرية على قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024 على الأقمار الصناعية

تهدف قناة الفجر الجزائرية إلى نشر التقاليد والعادات الجيدة داخل المجتمع، مع التركيز على إبراز الأصالة والقيم الاجتماعية الإيجابية، كما أنها تقدم عرضًا واضحًا لأحدث الأعمال الدرامية والأفلام الأجنبية المدبلجة إلى اللغة العربية، ومن أبرز البرامج والمسلسلات التي تقوم بعرضها هو مسلسل “قيامة عثمان” الذي أحدث ضجة عالمية في الوطن العربي والإسلامي، لذلك سوف نستعرض من خلال تلك المقالة عن تردد قناة الفجر الجديد لعام 2024.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكنك ضبط تردد قناة الفجر الجديد على تلفزيونك بناءً على القمر الصناعي الذي ترغب في استخدامه، وذلك من خلال ضبط الإعدادات التالية:

على النايل سات

تردد القناة: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: عالية الوضوح (HD).

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

على عرب سات

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

على ياه سات

اسم القناة: El Fajr TV.

القمر الصناعي: Yahsat.

التردد: 12130.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية ضبط التردد على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط تردد قنوات الفجر الجزائرية على جهاز الرسيفر باستخدام الخطوات التالية.