وداعاً لزن طفلك .. تردد قناة تنه ورنة 2024 الفراشات علي القمر الصناعي نايل سات .. مفيش صداع تاني من الآن نزلها وريح دماغك من إبنك

تردد قناة تنه ورنة 2024، حيث يعد تردد تنه ورنة قناة الفراشات يعتبر واحدًا من الخيارات المحبوبة لدى الأطفال وليسوا فقط، مما يشجع الآباء على البحث عنه ليستمتع أطفالهم ببرامجها الكرتونية المشوقة، تكمن شعبيتها أيضًا بمحتواها الجذاب، مما يجعلها مفضلة لدى الكبار الذين يستمتعون بالتفاعل مع الألعاب والأغاني والبرامج الممتعة التي تقدمها، لذا تابعنا لنقدم لك معلومات حصرية حول ترددها ومحتواها المثير.

تردد تنه ورنة قناة الفراشات نايل سات

القناة تُعَدُّ مشوقة للغاية وتقدم تنوعًا يفيد الأطفال والكبار على حد سواء من خلال عرضها لمجموعة من الأفلام الكرتونية المحبوبة لدى الجميع تردد قناة تنه ورنة 2024 جاء كالتالي.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: ١١٨٥٣.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: ⅔.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

تردد قناة تنة ورنة عرب سات

توفر لك الفرصة للمتابعة على قمر البث الفضائي عرب سات، ويمكنك القيام بذلك باستخدام البيانات التالية.

التردد: ١١٥٩٥.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

مميزات قناة تنة ورنة

يتيح محتواها للأطفال الاستفادة منه بشكل مجاني دون دفع رسوم أو اشتراكات.

تقدم برامج تساهم في تطوير مهارات الأطفال وتعزز وعيهم.

توفر ألعابًا وأغانيًا ممتعة لتسلية الأطفال.

يمكن مشاهدتها بجودة عالية وصوت نقي، مع رسوم واضحة.

تقدم بثًا مباشرًا.

تستمر بث برامجها على مدار اليوم بدون انقطاع، مما يسمح للأطفال بمتابعتها في أي وقت ومكان.

محتوى قناة تنة ورنة