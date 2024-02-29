الكل بيدور عليها عشان شهر رمضان.. سلي اولادك .. تردد قناة ليبيا كيدز الجديد نايل سات .. نزلها وخلى دماغك رايقه من ناحيه طفلك

يمكنك معرفة تردد قناة ليبيا كيدز الجديد نايل سات، تتسع هذه المرة للعديد من الأمهات في العالم العربي لاستكشاف تردد قناة ليبيا كيدز، التي تقدم محتوى مميزًا موجهًا للأطفال، من برامج ترفيهية وتعليمية تحظى بإعجاب الصغار، تعد القناة ملائمة لكافة الفئات العمرية، حيث تسهم في نقل قيم وأخلاقية هادفة للأطفال، مع توفير مجموعة واسعة من البرامج التعليمية والتفاعلية، يعكس محتواها التركيز على جودة عالية واستمرارية في البث دون انقطاع أو تشويش، ولذلك سنقدم لكم في هذه السطور التردد الحالي للقناة.

تردد قناة ليبيا كيدز الجديد نايل سات

حققت القناة إقبالًا واسعًا من قبل الأطفال في الوطن العربي، حيث أصبحت قاعدة جماهيرية تبث محتوى كرتونيًا هادفًا وبرامج ترفيهية متنوعة طوال اليوم، تلتزم القناة بتحفيز الإبداع وتعليم الأطفال المعتقدات الدينية والمبادئ الاجتماعية من خلال برامجها المتنوعة، وتلعب دورًا هامًا في نمو الأطفال، بما في ذلك برامج تعليم القرآن الكريم والقيم، حيث تسعى إدارة القناة جاهدةً لتحسين جودة الصوت والصورة، وتقدم ترددات جديدة بانتظام لضمان استمرارية المحتوى الهادف.

يمكنكم الآن استقبال القناة عبر القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد الجديد 11564.

الاستقطاب: عمودي.

عامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة ليبيا كيدز

قم بضبط التردد الجديد للقناة ببساطة على جهاز الريسيفر، حيث نقدم لك خطوات سهلة للقيام بذلك باستخدام جهاز التحكم عن بعد.