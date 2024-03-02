“أعلى عائد في مصر” حقيقة إصدار شهادات ادخار بعائد 40% وما هي الشهادات المتاحة في بنك مصر والبنك الأهلي

حقيقة إصدار شهادات ادخار بعائد 40%، انتشرت الكثير من الأحاديث في الفترة الأخيرة عن انطلاق شهادة ادخار في مجموعة من البنوك بعائد يصل إلى 40% وهي نسبة كبيرة جدًا مقارنة بشهادات الادخار الأخرى التي تم طرحها في الأسواق والكثير من الأشخاص يرغبون في التعرف على حقيقة هذا الأمر لأنها سوف تكون شهادات مميزة وفريدة من نوعها وفي المقال سوف نتعرف على كافة التفاصيل وحقيقة هذا الأمر.

حقيقة إصدار شهادات ادخار بعائد 40%

‏بعض الأخبار التي انتشرت عن وجود شهادات ادخار بعائد يصل إلى 40 % هذا الأمر جعل المسؤولين وخصوصًا محمد الإتربى، رئيس اتحاد جميع البنوك ورئيس مجلس الإدارة ببنك مصر بالتحديد، أن يقوم بشرح كافة التفاصيل من خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج حضرة المواطن حيث أكد على أن هذه الأخبار ما هي إلا شائعات ولا يوجد لها أي أساس من الصحة وأن الشهادة الوحيدة التي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة هي شهادة بعائد 27% فقط ويتم إطلاقها من قبل البنك الأهلي وبنك مصر فقط.

‏شهادة ادخار بعائد 27%

‏يقوم البنك الأهلي وبنك مصر كل فترة بإصدار شهادة ادخار جديدة وكانت آخر شهادة تم إصدارها مدتها سنة واحدة بعائد يصل إلى 27%، وأيضا هناك شهادة أخرى بعائد يصل إلى 23.5% هذه الشهادات يتم صرف العائد الخاص بها بشكل شهري وتكون أقل قيمة متاحة لشراء كلا الشهادتين هي 1000 جنيه مصري ومضاعفاته، ويمكن الحصول على هذه الشهادات من قبل جميع الأشخاص سواء المصريين أو الأجانب وأيضًا أكثر ما يميزها أنها يحصل عليها الأشخاص الطبيعيين والقصر، ويبدأ مفعول هذه الشهادة بمجرد شرائها ومن أكثر المميزات أنه يمكن أن يتم الحصول على قرض من البنك من خلال هذه الشهادة.