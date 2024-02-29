تكنولوجيا
فرصة لا تفوت! خصم 50% على ساعات Fossil في عرض الخميس
إذا كنت من عشاق الساعات، يعني ذلك أن تلك الفرصة ملائمة لك كثيرا، حيث أعلنت شركة فوسيل عن نزول ساعات ذكية تعمل من خلال نظام الاندرويد، إضافة إلى إعلانها عن وجود تخفيضات تصل إلى نصف الثمن على ساعة fossil Gen 6، تتوفر على موقع أمازون مع بعض المتاجر الالكترونيه التي تشتهر في الولايات المتحدة، لأننا نحرص على تقديم الأفضل لكم وفرنا لكم جميع ما يتعلق ساعات Fossil ومميزاتها ونظام تشغيلها، كل ماعليك متابعة مقالتنا اليوم.
ساعات Fossil
أصبحت الساعات الذكية شيء أساسي في حياتنا، لا أحد يستطيع الاستغناء عنها، نظرا للميزات التي تتضمن عليها، إذا كنت من محبي ساعات، يمكنك الاستمتاع بالعروض شركة فوسيل حيث قامت بنزول تخفيض على ساعة fossil Gen 6 التي تعمل بنظام اندرويد، للتعرف على مميزاتها أكثر، تابع فيما يلي:
- تعمل من خلال نظام WearS 305 بعد تحديثها.
- تتضمن على شاشة امبولد بمقاس 1.28 بوصة، بدقة 416* 416 بكسل مع 326 نقطة.
- تحتوي على معالج Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Plus SoC.
- ذاكرة الوصول العشوائي واحد جيجا بايت.
- سعة التخزين 8 جيجا بايت.
- بطارية سعة 300 مللي أمبير التي يمكنها أن تشحن بنسبة 80% خلال نصف ساعة.
- تقدم قياسات دقيقة تتضمن على مستشعرات حيوية وعادية التي تحتوي على مقياس تسارع، مقياس الارتفاع، الضوء المحيط.
- تقدم معدل ضربات القلب PPG و GPS.
- تتميز أنها مقاومة للماء مع مكبرات صوت وميكروفونات.
- يمكنك الحصول على الاتصال Bluetooth 5 LE و NFC وWi-Fi.
- تستطيع الحصول على الاقتران بكل سهولة مع هاتفك الذكي.
- يبلغ تكلفة اللون الأسود منها 220 دولار مع الخصم وصلت إلى 148.48 دولار.