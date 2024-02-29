“قدم الآن”.. رابط تسجيل سكنات عدل 3 في الجزائر 2024 عبر inscription.aadl.dz

لسكنات عدل 3 أهمية خاصة عند مواطني الجزائر، فهي تعتبر من أفضل برامج الدعم السكني لأصحاب الدخل المتوسط، وقدمت حكومة الجزائر لمواطنيها تسهيلًا للحصول على الوحدات السكنية الجديدة، فوفرت لهم رابط تسجيل سكنات عدل 3 في الجزائر 2024، والذي تم فتح باب التسجيل فيه مع بداية عام 2024، ومن خلال هذا الرابط يحصل الأشخاص المستحقين من الفئات المتوسطة على منزل خاص بهم، وبالتالي تحقيق الاستقرار والأمان.

رابط تسجيل سكنات عدل 3 في الجزائر 2024

في سعي من الرئيس الجزائري إلى توفير مختلف احتياجات مواطني الجزائر، وبشكل خاص الوحدات السكنية في المشروعات الحديثة، ولذلك تم توفير رابط تسجيل سكنات عدل 3 في الجزائر 2024، والذي من خلاله يسجل المواطنون بياناتهم في سكنات عدل 3 بشكل إلكتروني سريع.

خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر لعام 2024

بعد الدخول على رابط تسجيل سكنات عدل 3 في الجزائر 2024، هناك بعض الخطوات التي يلزم القيام بها والتي تمكنك من إتمام عملية التسجيل بشكل صحيح وهي:

التوجه لموقع وكالة العدل الجزائرية الرسمي.

تسجيل الدخول على الموقع عبر إدخال بياناتك الصحيحة.

كتابة رقم البطاقة التعريفية الخاصة بالمتقدم.

سيجري الموقع استعلامًا سريعًا، لمعرفة إذا كان المتقدم حصل على مساعدات سكنية سابقة، وأيضًا للتأكد من وجود كافة الشروط به.

في حالة كان المتقدم مستوفى لجميع الشروط وغير حاصل على أي سكنات سابقة، يمكنه متابعة التسجيل.

سيظهر للمتقدم إيصال تسليم، يلزم القيام بطبعة.

شروط تسجيل سكنات عدل 3 في الجزائر 2024

من أجل الاستفادة من سكنات عدل 3 يجب توافر بعض الشروط في المتقدمين والتي تمثلت فيما يلي:

أن يحمل المتقدم الجنسية الجزائرية، وإقامته داخل الدولة بشكل دائم.

يبلغ عمر المتقدم كحد أدنى 19 عام.

يلزم أن يكون المتقدم من مطلق أو أعزب أو أرمل وبالتالي عدم وجود تابعين له.

عدم امتلاك المتقدم أرض صالحة للزراعة أو سكن خاص به.

ملاءمة المتقدم مع الحد الأقصى المحدد من قبل وكالة العدل الجزائرية.

عدم حصول المتقدم على أي برامج سكنات عدل سابقًا.

تراوح دخل المواطنون بين 24.000 إلى 118.000 دينار جزائري.

الأوراق المطلوبة للتقديم في سكنات عدل 3

لإتمام عملية التسجيل على المنصة الإلكترونية لوكالة عدل، يتعين على المتقدمين إرفاق المستندات الآتية:

نسخة حديثة من بطاقة الهوية الوطنية.

نسخة من شهادة الولادة.

نسخة من قسيمة الزواج وعقد الزواج.

في حال كون المتقدم أرملًا أو مطلقًا، يجب تقديم شهادة وفاة الشريك أو شهادة الطلاق.

شهادة تثبت مكان الإقامة.

إثبات للدخل الشهري.

ما هو مشروع سكنات عدل 3؟

مشروع عدل للسكنات يشتهر بكونه المبادرة الحكومية الداعمة الرائدة التي تقدم مساكن لنسبة واسعة من الجزائريين، وذلك تحت إشراف وزارة السكن والعمران التي تباشر عملها بناءً على توجيهات حكومية، تم تخصيص موقع إلكتروني لتسجيل الراغبين في الحصول على هذه الوحدات، حيث يتم فحص الطلبات المقدمة عبر الإنترنت بعناية لتحديد المؤهلين للحصول على السكنات.