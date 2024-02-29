“بالرقم القومي ورقم الموبايل” سجل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 واقبض 1000 جنيه قبل رمضان

منحة العمالة الغير منتظمة 2024، تتزايد عمليات البحث عن الرابط الالكتروني التي كشفت عنه وزارة القوى العاملة أمام المواطنين للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، وهي عبارة عن مبلغ مالي بقيمة 1000 جنيه ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات التسجيل والشروط المطلوبة…..

منحة العمالة الغير منتظمة 2024

حيث تعد منحة العمالة الغير منتظمة من أكثر الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين خاصة مع اقتراب شهر رمضان وغلاء أسعار المواد والسلع الغذائية، وكانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت أن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، ألا أن الوزارة أعلنت أنه لم يتم تفعيل الرابط حتى الآن ، واليكم الخطوات .

الدخول على رابط وزارة القوى العاملة على الانترنت.

ثم اختر منحة العمالة الغير منتظمة.

بعد ذلك ادخل البيانات المطلوبة في الخانات المدخلة.

ادخل الرقم القومي ورقم الموبايل والرقم القومي.

ثم اضغط على “تسجيل”.

اماكن صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2024

وأعلنت وزارة القوى العاملة عن أنه في حالة قبول طلب التسجيل سوف يتم ارسال رسالة نصية على الهاتف المسجل من رقم “2030” مسجل بها موعد ومكان صرف المنحة وهي:

مكاتب البريد المصري .

ماكينات الصراف الآلي.

فروع البنك الزراعي .

فروع شركات المحمول عن طريق المحافظ الالكترونية.

شروط التسجيل في منحة العمالة المنتظمة